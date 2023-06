10 Wakil di 16 Besar Singapore Open, Indonesia Hanya Loloskan 2 ke Perempat Final

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia hanya mampu meloloskan 2 wakil ke babak perempat final Singapore Open dari 10 wakil yang beraksi di babak 16 besar, Kamis (8/6/2023), di Singapore Indoor Stadium.

Kedua wakil yang lolos yakni ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin serta tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Sementara delapan wakil lainnya tumbang.

Mereka yang tersisih adalah yakni ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan serta dua ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Leo/Daniel melaju ke babak delapan besar setelah menundukkan wakil Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang. Ganda peringkat 10 dunia itu menang dengan skor 21-14 dan 21-17 setelah bermain 32 menit.

Di babak perempat final, Leo/Daniel akan bertemu wakil Malaysia yang juga unggulan ketiga Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

"Bersyukur bisa main dan menang, meskipun belum maksimal performanya. Meski menang, kami tidak boleh cepat merasa puas dan harus terus berjuang untuk mengejar prestasi," ujar Leo seperti dikutip PBSI.

"Kami mencoba bermain lebih berani, jangan mau kalahnya harus ada. Tak boleh lengah. Kami harus fokus, apalagi yang kami hadapi adalah pemain berpengalaman," papar pemain kelahiran pemain kelahiran Klaten ini.

Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, sukses melaju ke perempat final Singapore Open setelah menundukkan wakil Kanada, Brian Yang.

Unggulan kedua itu melaju ke delapan besar setelah menundukkan Brian Yang, 21-19 dan 21-11. Ginting melaju setelah berjuang 35 menit.

Ginting sebenarnya sempat tertinggal saat awal gim pertama. Namun dia kemudian berhasil menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Namun Yang kemudian sukses merebut sembilan poin beruntun dan kembali unggul 17-14.

Ginting tak patah semangat. Berkat ketekunan dan smes andalannya dia kemudian menyamakan skor dan mengakhiri gim pertama dengan skor ketat 21-19.

Gim kedua berlangsung dengan skenario berbeda. Setelah tahu kelemahan lawannya, dia pun melesat setelah skor sempat imbang 2-2. Dia unggul cukup jauh 11-3 sehingga terjadi interval. Dia terus memimpin tanpa pernah bisa dikejar lawannya san menyelesaikan gim kedua dengan beda 10 poin, 21-11.

Di babak perempat final, Ginting akan bertemu wakil Tiongkok, Li Shi Feng yang lolos setelah menundukkan rekan senegaranya Weng Hong Yang.

"Saya senang karena bisa bermain lagi besok di perempatfinal. Pasti lawan lebih kuat dan permainan juga lebih sulit. Besok saya harus bisa tampil baik lagi," ujar Ginting usai menundukkan Yang.

Untuk melawan Li Shi Feng di perempatfinal besok, Ginting mengaku harus lebih mempersiapkan diri. "Saya perlu recovery dulu dan diskusi dengan pelatih. Li Shi Feng, seperti pemain Tiongkok yang lain, pasti juga alot. Kualitasnya cukup baik. Dilihat dari pertemuan sebelumnya juga sengit," imbuhnya.

Ginting pernah dua kali bertemu Li Shi Feng dan selalu menang. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Kejuaraan Asia di Dubai, April 2023 lalu. Saat itu Ginting menang, 10-21, 32-21, dan 24-22.

Sementara soal pertarungan di babak 16 besar melawan Brian Yang, Ginting berkata, "Pada gim pertama, saat sudah unggul, saya malah masuk ke pola permainan lawan. Juga banyak melakukan kesalahan sendiri. Pertandingan juga lebih ketat," kata pemain kelahiran Cimahi tersebut.

Pada gim kedua, Ginting mengaku tampil ke bentuk pola permainan sendiri dan membuat lawan tak nyaman. "Dari awal, terus saya coba bawa lawan ke permainan saya. Lawan jadi banyak salah sendiri," paparnya.

"Secara keseluruhan, performa saya, terutama dari feel main juga terasa lebih baik. Saya bisa lebih beradaptasi. Sudah ada gambaran bagaimana harus bermain. Saya makin tahu mau main apa," ungkapnya.

Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Singapore Open, Kamis (8/6/2023)

Ganda putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi 18-21, 9-21

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying 10-21, 19-21

Ganda putra: Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Rambitan vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi 17-21, 18-21

Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Yuta Watanabe/Arisha Higashino 16-21, 21-17, 12-21

Ganda putra: Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho 21-23, 17-21

Ganda putra: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik 18-21, 17-21

Ganda putri: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Mayu Matsutomo/Wakana Nagahara 16-21, 21-14. 14-21

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Brian Yang 21-19, 21-11

Ganda putri: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi 19-21, 21-19, 15-21

Ganda putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Gi Jung/kim Sa Rang 21-14, 21-17

