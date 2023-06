Resmi, Liverpool Gaet Bek Argentina Alexis Mac Allister

Liverpool, Beritasatu.com - Liverpool akhirnya mengumumkan secara resmi pemain baru yang digaetnya yakni Alexis Mac Allister.

Mantan penyerang Brighton tersebut telah menyelesaikan kepindahannya senilai £35 juta ke Anfield hari ini. Dia telah menandatangani kontrak hingga 2028.

"Rasanya luar biasa. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, luar biasa bisa berada di sini dan saya tidak sabar untuk memulai," kata Allister.

"Saya ingin berada di sini (sejak) hari pertama pramusim, jadi bagus bahwa semuanya sudah selesai. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan setim," tambahnya antusias.

Kedatangan pemain Argentina ini disambut gembira Pelatih Jurgen Klopp.

Alexis will become the seventh Argentinian to represent Liverpool ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท



A photo thread of our new Red ๐Ÿงต pic.twitter.com/tPabIqSdBv