Regian Eersel Ungkap Alasan di Balik Julukan The Immortal

Jakarta, Beritasatu.com - Juara dunia One lightweight, Regian Eersel memiliki sebuah julukan yang sangat berkesan. Menurut Regian Eersel ia telah mendapatkan nama julukan The Immortal semenjak dirinya berlaga dalam karier amatirnya.

Sang juara asal Belanda ini akan mempertahankan gelar One lightweight Muay Thai menghadapi atlet Rusia pendatang baru, Dimitry Menshikov pada laga utama ajang One Fight Night 11: Eersel vs Menshikov. Pertarungan seni delapan tungkai ini akan memeriahkan stadium ikonik Thailand, Lumpinee Boxing Stadium di Bangkok, Sabtu (6/10/2023) pagi.

Eersel mengatakan bahwa ia dijuluki The Immortal karena kemampuannya untuk terus berlaga tanpa terlihat kelelahan sedikitpun, dan tiap kali ronde dimulai sang atlet akan berlaga seakan telah beristirahat lama.

“Nama The Immortal saya dapat saat saya masih jadi amatir. Karena saat itu Ketika saya bertarung, saya tidak pernah terlihat lelah. Sering sekali saya menuju corner saya untuk mendengarkan saran pelatih dan minum, istirahat sebentar, lalu langsung kembali berlaga tanpa kehilangan tempo pertandingan,” jelasnya.

Stamina dan kemampuannya untuk terus menekan lawan dengan kombinasi kerasnya akan menjadi sebuah kunci kemenangan bagi Eersel dalam laganya. Sang juara dunia mengakui kemampuan tinju sang lawan yang keras dan dirinya akan berhati-hati dengan untuk tidak berlaga dalam jarak dekat.

Namun, Eersel mengatakan dirinya merasa akan mendominasi pertarungan kali ini dengan pengalaman dan serangan jarak jauhnya yang telah memberinya sukses dalam laga-laga sebelumnya. Pertempuran kali ini merupakan kali kedua sang Juara mempertahankan gelar dunia One lightweight Muay Thai miliknya, dan The Immortal mengatakan dirinya akan memperlihatkan kembali skill yang membuatnya menjadi penguasa divisi.

