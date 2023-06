Sisakan Ginting, Ini Jadwal Semifinal Singapore Open 2023

Singapura, Beritasatu.com – Indonesia hanya menyisakan Anthony Sinisuka Ginting di babak semifinal Singapore Open 2023.

Ginting akan berjuang merebut tiket ke final pada hari ini, Sabtu (10/6/2023). Dia akan menghadapi pemain Thailand, Kunlavut Vitidsarn di Singapore Indoor Stadium.

Langkah Ginting ke semifinal dipastikan setelah di perempat final menaklukkan wakil Tiongkok, Li Shi Feng 21-13, 16-21, 21-12.

Ginting vs Kunlavut akan bermain di partai kesembilan dari partai pertama yang dimulai sejak pukul 12.00 waktu setempat.

Dilihat dari rekor pertemuan, Ginting patut waspada lantaran dia baru dua kali menang dalam enam pertemuan dengan Kunlavut. Dalam pertemuan terakhir di semifinal India Open 2023, Ginting kalah 25-27, 15-21.

"Menghadapi laga semifinal, saya harus lebih siap lagi. Lawan pasti akan lebih kuat. Tetapi saya akan fokus ke diri sendiri. Juga pemulihan dan diskusi dengan pelatih," paparnya.

Menurut Ginting, Kunlavut adalah salah satu pemain yang pintar, tak gampang dimatikan juga sangat sabar. "Tentu nanti, masing-masing sudah punya strategi," ujar Ginting.

Jadwal Semifinal Singapore Open 2023

1. Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan

2. Akane Yamaguchi vs Chen Yu Fei

3. Kim Won Ho/Jeong Na Eun vs Mathias Christiansen/Alexandre Boje

4. Zhang Shu Xian/Zheng Yu vs Baek Ha Na/Lee So Hee

5. Tai Tzu Ying vs An Se Young

6. Chen Tang jie/Toh Ee Wei vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino

7. Anders Antonsen vs Kodai Naraoka

8. Liang Wei Keng/Wang Chang vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik

9. Anthony Sinisuka Ginting vs Kunlavut Vitidsarn

10. Takuro Hoki/Yugo Kobayashi vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho

