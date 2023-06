Selangkah Lagi Juara NBA, Denver Nuggets Bakal Ciptakan Sejarah

Miami, Beritasatu.com – Denver Nuggets berada di ambang sejarah, karena dengan satu kemenangan lagi, mereka meraih gelar juara NBA untuk pertama kalinya sejak klub basket ini berdiri. Ini terjadi setelah Nuggets menang atas tuan rumah Miami 108-95 pada pertandingan game keempat babak final NBA di FTX Center, Miami, Sabtu (10/5/2023) WIB.

Dengan demikian kedudukan menjadi 3-1 untuk Nuggets yang tinggal selangkah lagi menjadi juara di babak final NBA dengan sistem the best of seven ini.

Di babak final NBA kali ini, Nuggets yang tertinggal satu poin di akhir kuarter pertama 20-21, mengejar ketinggalan dalam perolehan poin dan memimpin di akhir babak pertama dengan 55-51.

Nikola Jokic dan kawan-kawannya kemudian meninggalkan pengejaran ketat pemain Miami Heat setelah di akhir kuarter ketiga mampu mencetak 31 poin. Sedangkan para pemain tuan rumah hanya bisa menambah 22 poin.

Skor di akhir kuarter ketiga 86-73 menegaskan keunggulan Nuggets.

Di kuarter keempat, kedua tim sama-sama mencetak 22 poin, sehingga Nuggets tampil sebagai pemenang di kandang lawan.

Jokic yang merupakan salah satu pemain center terbaik di NBA, pada pertandingan ini mencetak 23 poin. Dua rekannya, Aaron Gordon dan Bruce Brown Jr masing-masing mencetak 27 dan 21 poin.

Dari kubu Miami Heat, Duo Bam Adebayo dan Jimmy Butler masing-masing mencetak 20 dan 25 poin. Namun selain keduanya, tak ada lagi pemain menonjol yang mampu mencetak poin hingga 20.

Heat memang kehilangan salah satu pemain andalannya yang mampu mencetak poin banyak Tyler Herro yang cedera.

Pertandingan game kelima yang bisa saja membawa Nuggets juara, dijadwalkan berlangsung pada Selasa 13 Juni WIB mendatang.

