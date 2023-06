Ini Perbandingan Treble Man City dan Manchester United

Jakarta, Beritasatu.com - Manchester City menyamai prestasi tetangga sekota Manchester United tahun 1999 yakni meraih treble. Man City mewujudkan ambisi menyabet tiga gelar setelah meraih trofi Liga Champions usai menundukkan Inter Milan, 1-0, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Berikut perbandingan treble yang diraih duo Manchester ini:

Seperti dikutip PA, United hanya kalah tiga pertandingan di musim kemenangan treble mereka tetapi menorehkan 21 hasil imbang yang luar biasa dalam 57 pertandingan di tiga kompetisi dan City membayangi mereka di sebagian besar kategori statistik lainnya.

Tidak termasuk Piala Liga dari rekor kedua tim, tim Pep Guardiola memiliki 42 kemenangan (73,7 persen) berbanding 33 United (57,9 persen), 145 gol berbanding 121 dan 26 clean sheet berbanding 20.

Man City hanya kebobolan 39 gol dibanding Man United 56, mencetak rata-rata 2,54 per pertandingan dan kebobolan 0,68 dibandingkan dengan 2,12 melawan 0,98 untuk United.

City juga telah mencetak empat gol atau lebih dalam 16 kesempatan, 28,1 persen dari pertandingan mereka dan dua kali lebih banyak dari tim United itu – dan mereka memiliki keunggulan yang tidak mengejutkan ketika pencetak gol terbanyak kedua tim dibandingkan.

Kontribusi 51 gol luar biasa Erling Haaland untuk treble City tidak ada bandingannya dalam skuad United yang berbagi beban jauh lebih merata.

Dwight Yorke dan Andy Cole membentuk dua penyerang yang kuat, Yorke mengalahkan mitranya serangnya dengan 18 gol liga menjadi 17 dan 29 menjadi 24 di semua kompetisi.

