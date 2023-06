Indonesia Satu Gelar, Ini Hasil Final Singapore Open 2023

Singapore, Beritasatu.com – Singapore Open 2023 rampung setelah menyelesaikan laga final pada hari ini, Minggu (11/6/2023). Indonesia, Tiongkok, Korea, Jepang dan Denmark masing-masing mendapatkan satu gelar di Singapore Open 2023.

Satu gelar Indonesia diraih lewat Anthony Sinisuka Ginting yang mengalahkan Anders Antonsen 21-16, 21-13. Tiongkok mendapat satu gelar lewat ganda putri, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan yang mengalakan Baek ha Na/lee So Hee 21-16, 21-12.

Korea meraih gelar lewat An Se Young yang mengalahkan Akane Yamaguchi 21-16, 21-14. Sedangkan Denmark meraih gelar juara di ganda campuran melalui Mathias Chrsitiansen/Alexandra Boje yang mengalakan Yuta Watanabe/Arisa Higashino 21-14, 20-22, 21-16.

Sementara Jepang merebut satu gelar di ganda putra lewat pasangan Takuro Hoki/Yugo Kbayashi yang mengalakan Liang Wei Keng/Wang Chang 21-13, 21-18.

Hasil Final Singapore Open 2023

Ganda Putri: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Baek ha Na/lee So Hee 21-16, 21-12

Tunggal Putri: An Se Young vs Akane Yamaguchi 21-16, 21-14

Ganda Campuran: Mathias Christiansen/Alexandra Boje vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino 21-14, 20-22, 21-16.

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen 21-16, 21-13

Ganda Putra: Takuro Hoki/Yugo Kbayashi vs Liang Wei Keng/Wang Chang 21-13, 21-18.

