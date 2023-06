One Fight Night 11: Eersel dan Ruotolo Pertahankan Gelar, Superbon Cetak KO Spektakuler

Bangkok, Beritasatu.com - Dua Juara Dunia One Championship berhasil mempertahankan gelar di One Fight Night 11 pada Sabtu (10/6/2023) di Lumpinee Boxing Stadium di Bangkok, Thailand.

Pada laga utama, Regian Eersel melanjutkan catatan tak terkalahkan selama tujuh tahunnya setelah mengalahkan Dmitry Menshikov di ronde pertama dengan jab. Hasil ini menjadi kemenangan ke-22 Eersel secara berturut-turut dan membuatnya mempertahankan gelar juara dunia one Lightweight Muay Thai, yang melengkapi gelar yang sama dalam kickboxing.

Kade Ruotolo juga berhasil mempertahankan takhtanya dalam laga perebutan sabuk emas One Lightweight Submission Grappling melawan Tommy Langaker. Pertarungan berlangsung selama 10 menit penuh, dan pada akhirnya, Ruotolo meraih kemenangan lewat keputusan juri berkat agresivitas dan catch yang lebih dominan.

Aksi impresif juga berhasil ditunjukkan oleh Ilya Freymanov, yang sukses mencekik Shinechagtga Zoltsetseg via teknik rear-naked choke di menit 2:18 ronde pertama. Padahal, sebelumnya ia sempat terjatuh akibat tinju lawannya.

Sebelumnya, Superbon Singha Mawynn berhasil menumbangkan Tayfun Ozcan lewat sebuah tendangan tinggi di menit 1:46 ronde pertama. Serangan sang mantan Juara Dunia One Featherweight Kickboxing itu pun mendarat sempurna dan membuatnya meraih laga terbaik dalam ajang tersebut.

Secara keseluruhan, empat atlet masing-masing membawa pulang bonus performa sebesar US$50.000 atau setara dengan Rp 744.690 juta. Keempat atlet itu yakni Eersel, Kwon Won Il, Superbon Singha Mawynn, dan Freymanov. Mereka berhasil tampil memukau hingga diganjar bonus oleh CEO dan Chairman One, Chatri Sityodtong.

Hasil lengkap One Fight Night 11:

- Regian Eersel mengalahkan Dmitry Menshikov via KO di detik 46 ronde pertama (Kejuaraan Dunia One Lightweight Muay Thai)

- Kade Ruotolo mengalahkan Tommy Langaker via keputusan bulat (Kejuaraan Dunia One Lightweight Submission Grappling)

- Ilya Freymanov mengalahkan Shinechagtga Zoltsetseg via kuncian rear-naked choke di menit 2:18 ronde pertama (MMA - Featherweight)

- Superbon Singha Mawynn mengalahkan Tayfun Ozcan via KO di menit 1:46 ronde kedua (Kickboxing - Featherweight)

- Mansur Malachiev mengalahkan Jeremy Miado via kuncan D'Arce choke di menit 4:31 ronde pertama (MMA - Strawweight)

- Arian Sadikovic mengalahkan Nieky Holzken via keputusan bulat (Kickboxing - Lightweight)

- Kwon Won Il mengalahkan Artem Belakh via TKO di menit 3:57 ronde kedua (MMA - Bantamweight)

- Martine Michieletto mengalahkan Amber Kitchen va keputusan terbelah (Muay Thai - Strawweight)

- Hu Yong mengalahkan Woo Sung Hoon via keputusan terbelah (MMA - Flyweight)

- Rade Opacic mengalahkan Guto Inocente via keputusan bulat (Kickboxing - Heavyweight)

