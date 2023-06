Wartawan Argentina Pastikan Messi Akan Absen Lawan Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Jurnalis Argentina, Gaston Edul, memastikan Lionel Messi akan absen saat Timnas Argentina memainkan laga persahabatan melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Juni mendatang.

Dalam unggahannya Edul menuliskan, "Leo Messi akan menjadi starter melawan Australia tetapi dia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Dia tidak memainkan game kedua. Tim Nasional Argentina akan berlatih dengan pintu terbuka untuk pers besok jam 9 pagi waktu Argentina. Julián Álvarez tiba di China dalam beberapa jam," tulisnya.

Gaston Edul adalah jurnalis yang mengabarkan bahwa Timnas Argentina akan memainkan partai uji coba atau FIFA Matchday melawan Indonesia.

Bakal absennya Lionel Messi pertama kali dikabarkan jurnalis Argentina lainnya, Leo Paradizo, 10 Juni lalu. “Informasi eksklusif. Rencananya ia (Messi) hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia, jadi ia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk pertandingan tanggal 19 Juni,” kata Leo.

Messi disebutkan hanya bermain ketika Argentina menghadapi Australia di Beijing, Tiongkok, Kamis (15/6/2023).

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga sudah berkomentar soal kehadiran Messi di Indonesia. Dia mengingatkan masyarakat penggemar sepak bola bahwa pertandingan persahabatan pada 19 Juni nanti adalah pertandingan antara Indonesia melawan Argentina, bukan melawan Messi All Star.

