Jadwal Indonesia Open 2023 Hari Ini: 11 Wakil Indonesia Main Termasuk Ginting dan Jojo

Jakarta, Beritasatu.com – Pertandingan babak 32 besar Indonesia Open 2023 berlanjut lagi hari ini, Rabu (14/6/2023).

Ada 11 wakil Indonesia yang akan bermain kali ini, termasuk tiga tunggal putra yakni Chico Aura Dwi Wardoyo, Jonatan Christie, dan Anthony Sinisuka Ginting.

Chico Aura Dwi Wardoyo akan menghadapi Loh Kean Yew, lawan yang baru sekali dikalahkan dalam lima pertemuan.

Lalu Jonatan Christie melawan Kanta Tsuneyama. Jojo memiliki catatan bagus karena belum pernah kalah dalam empat pertemuan dengan pemain asal Jepang tersebut.

Setelah itu Ginting bertemu pemain Denmark, Hans-Kristian Solberg Vittinghus. Skor pertemuan keduanya kini imbang 1-1.

Selain itu tiga pasangan ganda putra Indonesia juga akan main yakni Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Lapangan 1

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Loh Kean Yew

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Thom Gicquel/Delphine Delrue

Jonatan Christie vs Kanta Tsuneyama

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Linda Efler/Isabel Lohau

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Anthony Sinisuka Ginting vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus

Lapangan 2

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung

Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa vs Catherine Choi/Josephine Wu

Lapangan 3

Praveen Jordan/Melati Davea Oktavianti vs Chang Peng Soon/Cheah Yee See

Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy

