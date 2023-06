Ini Penyebab Partai Argentina vs Australia Digelar di Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Argentina akan menghadapi Australia dalam pertandingan FIFA Matchday, Kamis (15/6/2023). Yang unik adalah pertandingan tersebut akan diadakan di tempat netral, yaitu di Tiongkok.

Pertandingan antara Argentina melawan Australia akan digelar di Workers Stadium, Beijing. Alasan pemilihan lokasi pertandingan di Tiongkok menjadi pertanyaaan banyak pihak. Pemilihan tempat digelarnya duel ini di Tiongkok tentu tanpa alasan.

Padahal, Australia sebenarnya bisa mengadakan pertandingan melawan Argentina di kandang mereka sendiri. Terlebih lagi, setelah pertandingan ini, Tim Tango bakal menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023.

Secara geografis, lokasi Australia tentu lebih dekat dengan Indonesia daripada China. Tiongkok. Berikut beberapa faktor yang membuat partai Argentina melawan The Socceroos digelar di Tiongkok seperti diungkap media Australia, Optus:

Sponsorship

Faktor sponsorship menjadi alasan utama mengapa pertandingan FIFA Matchday antara timnas Argentina dan Australia diadakan di Beijing, Tiongkok.

Dalam pernyataan pers, Asosiasi Sepak Bola Australia mengklaim bahwa pertandingan ini dapat terlaksana berkat kerja sama beberapa pihak di Beijing dan Australia.

Di antara pihak-pihak tersebut adalah China Rainbow International Investment Co Ltd yang didukung oleh Modun Group (Melbourne), Asosiasi Sepak Bola Beijing, Beijing Yiyang Gengyun Sports Culture Co Ltd, dan Shanxi Provincial Sports Industry Group Co Ltd.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada promotor, China Rainbow International Investment Co. Ltd, atas ambisi mereka dalam menyelenggarakan pertandingan ini, serta kepada Asosiasi Sepak Bola Beijing, Asosiasi Sepak Bola China, dan pemerintah China dan Australia atas dukungan mereka masing-masing," kata James Johnson, CEO Asosiasi Sepak Bola Australia.

Redakan Ketegangan Politik

James Johnson mengatakan bahwa pertandingan melawan Argentina sangat penting bagi Australia untuk mendapatkan pengakuan secara internasional. Hal ini dikarenakan Argentina saat ini merupakan tim nomor satu di dunia setelah menjadi juara Piala Dunia 2022.

Selain itu, dengan pertandingan ini diadakan di Beijing, diharapkan dapat meredakan ketegangan politik yang terjadi antara pemerintah Tiongkok dan Australia. Pertandingan ini juga akan menjadi peristiwa bersejarah karena sudah lama Australia tidak bermain di Tiongkok.

"Telah 15 tahun sejak tim nasional pria senior kami terakhir kali bermain di Tiongkok, dan kami sangat senang bisa kembali menghadapi Argentina di Workers Stadium yang baru saja direnovasi di Beijing," kata James Johnson.

Kebangkitan Tingkok Setelah Covid-19

Tahun lalu, Australia mengundang Timnas Argentina untuk bertanding melawan Brasil di Melbourne Cricket Ground. Sekitar 60.000 tiket telah terjual. Namun secara tiba-tiba pertandingan tersebut dibatalkan oleh Albiceleste, julukan Argentina.

Timnas Argentina tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan ke Australia pada FIFA Matchday bulan Juni. Akhirnya, solusi terbaik yang diambil adalah mengadakan pertandingan di Beijing, Tiongkok.

Pertandingan ini juga menjadi titik kebangkitan Tiongkok China untuk menghidupkan kembali sepak bola. Dalam empat tahun terakhir, Tiongkok telah mengalami dampak yang besar akibat pandemi Covid-19. Tiongkok juga dituding sebagai tempat asal pandemi itu berawal.

Pertandingan bergengsi antara Argentina dan Australia bisa menjadi bukti bagi dunia internasional bahwa Tiongkok telah pulih dari Covid-19. Dampak positif ini akan sangat penting bagi Negeri Tirai Bambu untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari komunitas internasional.

