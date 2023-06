Indonesia Open: 7 Wakil Indonesia Melaju, 4 Tersisih

Jakarta, Beritasatu.com - Tujuh wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Indonesia Open setelah menaklukkan lawan-lawannya, Rabu (14/6/2023), di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tujuh wakil tuan rumah yang lolos yakni ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Praveen Jordan/Melati Davea Oktavianti, tunggal putra Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, serta ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Sementara empat wakil yang tersisih adalah tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo, ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emmanuele Widjaja, ganda putra Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, serta ganda putri Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa.

Tunggal putra Jonatan Christie melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2023. Jojo-panggilan Jonatan lolos setelah mengalahkan pemain Jepang, Kanta Tsuneyama 21-16, 21-10.

Sebelumnya kemenangan juga diraih pasangan ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Mereka berhasil menjungkalkan paangan Prancis unggulan kelima, Thom Gicquel/Delohine Delrue 21-14, 21-15 dengan durasi 38 menit.

Ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melaju ke 16 besar Indonesia Open, namun Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana terhenti, Rabu (14/6/2023)

Apriyandi/Fadia melaju setelah menundukkan pasangan Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau, Rabu (14/6/2023).

Unggulan keempat itu menundukkan Efler/Lohau dengan skor 26-26 dan 21-15. Apriyani/Fadia membutuhkan waktu 52 menit untuk menyingkirkan ganda peringkat 34 itu.

Tiket babak 16 besar juga diraih ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Ganda berjulukan The Daddies ini melaju setelah menundukkan pasangan Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren, 21-16 dan 21-17. Mereka lolos setelah berjuang 30 menit.

Terlihat ganda putra peringkat delapan dunia itu bermain hati-hati dengan meraba setiap ingin melancarkan serangan ke jantung pertahanan Supak/Kittinupong.

"Ini jadi pertemuan pertama kali melawan pasangan Thailand. Tidak mudah untuk menang melawan mereka yang punya pertahanan rapat," kata Hendra.

"Kami bermain dengan sabar tidak mau terburu-buru dalam menyerang lawan," ungkap Hendra.

Namun langkah Ahsan/Hendra, gagal diikuti ganda putra tuan rumah lainnya, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana. Juara All England 2022 ini menyerah kepada unggulan kedua asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Fikri/Bagas menyerah dalam waktu 33 menit dengan skor 16-21 dan 12-21.

Sementara di tunggal putra, permainan agresif membawa Anthony Sinisuka Ginting menundukkan Hans-Kristian Solberg Vittinghus. Pemain asal Cimahi (Jabar) itu melangkah ke babak kedua seusai menang atas wakil Denmark itu, 21-8, 21-10.

Sejak awal laga peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu tampil dengan strategi menekan lawan. Hal tersebut membuat lawan terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Tidak heran tunggal putra peringkat dua dunia itu menang dalam tempo 31 menit.

Hasil Wakil Indonesia di 32 Besar Indonesia Open, Rabu (14/6/2023)

Lapangan 1

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Loh Kean Yew 15-21, 21-23

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Thom Gicquel/Delphine Delrue 21-14, 21-15

Jonatan Christie vs Kanta Tsuneyama 21-17, 21-10

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Linda Efler/Isabel Lohau 26-24, 21-15

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik 16-21, 12-21

Anthony Sinisuka Ginting vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus 21-8, 21-10

Lapangan 2

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren 21-16, 21-17

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung 15-21, 17-21

Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa vs Catherine Choi/Josephine Wu 17-21, 12-21

Lapangan 3

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Chang Peng Soon/Cheah Yee See 21-16, 21-9

Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy 21-15, 13-21, 21-14

