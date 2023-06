Axelsen Janji Pakai Baju Koko Plus Sarung dan Peci Jika Juara Indonesia Open

Jakarta, Beritasatu.com - Tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen berjanji akan mengenakan baju koko pemberian temannya jika berhasil menjuarai Indonesia Open 2023.

“Saya dapat baju itu dari teman saya. Jika saya menang, nanti saya janji akan mengunggah foto dengan full outfit (dengan baju koko, peci, dan sarung tersebut),” kata Axelsen sembari tertawa, saat ditemui usai pertandingan di Istora Senayan Jakarta, Kamis.

Hal itu menyusul foto yang ia unggah di Twitter pada Rabu (14/6/2023) dimana ia berpose dengan mengenakan baju koko.

Unggahan itu pun diserbu warganet dengan berbagai balasan, termasuk “outfit jumatan” yang juga mengundang perhatian Axelsen.

Are you saying my outfit doesn’t go well with yonex shirts? 🤣🤣🤣 https://t.co/eNL8Iuqg7e