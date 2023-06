Indonesia Open 2023: Kejutan, The Prayer Tumbangkan The Daddies

Jakarta, Beritasatu.com – Kejutan! Ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan yang dijuluki The Prayer menumbangkan The Daddies Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pada babak kedua turnamen bulutangkis Indonesia Open 2023.

Pramudya/Yeremia di luar dugaan lolos ke perempatfinal turnamen bulutangkis Kapal Api Group Indonesia Open 2023 setelah menang melawan seniornya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan lewat pertarungan sengit 18-21, 21-19, 23-21.

Dalam laga Indonesia Open 2023 di Istora Gekora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023) malam, peraih medali emas SEA Games 2023 itu mengaku kehilangan fokus di gim pertama.

Kemenangan The Prayer atas pasangan berjuluk The Daddies itu menjadi yang pertama dalam lima laga terakhir. Tercatat pada pertemuan terakhir di All England 2023, Pramudya/Yeremia menyerah dari Ahsan/Hendra dengan skor 23-25, 18-21.

Tidak heran kemenangan ini disambut dengan sangat emosional oleh Pramudya dan Yeremia.

"Senang rasanya menang lawan mereka. Setelah sekian lama penantian kami akhirnya bisa menang lawan mereka," tambah Yeremia.

Saat lawan tampil tenang, pasangan rangking 25 dunia itu malah tampil terburu-buru sebelum akhirnya kalah dengan skor 18-21. Beruntung pada gim kedua dan ketiga permainan Pramudya/Yeremia membaik sehingga mampu unggul dengan skor 21-19, 23-21 dalam tempo 54 menit.

"Pada gim pertama kondisi shuttlecock yang melambat membuat lawan sedikit punya keuntungan. Mereka juga tampil tenang di laga ini jadi kami tertinggal," ujar Pramudya.

