Dimulai Hari Ini, Berikut Cara Penukaran Tiket Indonesia vs Argentina

Jakarta, Beritasatu.com - Penukaran tiket partai FIFA Matchday antara Indonesia vs Argentina dimulai hari ini, Jumat (16/6/2023) di Wisma Serba Guna GBK, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB.

Pertandingan persahabatan Indonesia melawan Argentina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin, 19 Juni 2023 dimulai pukul 19.30 WIB. Sebanyak 60.000 tiket yang disediakan sudah habis terjual.

Mereka yang berhasil mendapatkan tiket wajib menukarkan e-tiket yang telah diterima menjadi gelang atau wristband.

Gelang tersebut menjadi bukti bagi penonton agar bisa masuk ke SUGBK pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB saat kick off.

Berikut panduan penukaran tiket pertandingan Indonesia vs Argentina seperti dikutip dari laman Instagram Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI):

1. Jadwal penukaran tiket Indonesia vs Argentina

Penukaran e-tiket dilakukan selama 4 hari, yakni pada 16-19 Juni 2023. Jadwal penukaran tiket dibagi sesuai dengan kategori tiket yang dijual, berikut jadwalnya:

16 Juni 2023: Penukaran tiket khusus CAT 3

17-18 Juni 2023: Penukaran tiket untuk semua kategori tiket

19 Juni 2023: Penukaran tiket untuk semua kategori khususnya penonton dari luar Jabodetabek.

2. Waktu dan lokasi penukaran tiket

Penukaran tiket dapat dilakukan pada hari yang sudah ditentukan di:

Lokasi: Wisma Serba Guna GBK

Pukul: 10.00-17.00 WIB.

3. Panduan penukaran tiket Indonesia vs Argentina

Seperti dikutip dari laman Instagram PSSI, berikut cara penukaran tiketnya:

- Tunjukkan e-tiket yang diterima melalui email. Jika belum mendapatkan e-tiket, cek melalui menu "Your Orders" pada aplikasi atau situs tiket.com

- E-tiket boleh dicetak atau hanya ditunjukkan melalui ponsel pada saat penukaran

- Jangan lupa menunjukkan kartu identitas yang didaftarkan saat membeli tiket. Kartu identitas bisa berupa KTP, paspor, atau SIM. Kartu identitas digunakan untuk verifikasi

- Jika Anda keliru menulis NIK pada saat pembelian, disarankan untuk membawa surat pernyataan dan kartu identitas yang digunakan saat pembelian tiket Setelah itu, e-tiket akan ditukar menjadi gelang sesuai dengan kategori tiket yang dibeli

- Khusus penonton kategori VIP Barat, VIP Timur, Kategori 1, dan Kategori 2 akan mendapatkan nomor kursi

- Nomor kursi akan diberikan pada saat penukaran tiket dengan sistem first come, first serve atau siapa cepat, dia dapat

- Untuk penonton Kategori 3 tidak mendapatkan nomor kursi dan bebas duduk di mana saja namun wajib masuk sesuai zona yang dipilih.

Penjualan tiket timnas Indonesia melawan Argentina telah dibuka selama 3 hari, yakni pada 5, 6, dan 7 Juni 2023 pukul 12.00 WIB secara online. Tiket laga timnas Indonesia vs Argentina ludes atau habis terjual hanya dalam waktu 3 menit pada hari terakhir pembelian. PSSI sendiri telah menyediakan 60.000 kuota tiket untuk melihat pertandingan dua negara itu.

