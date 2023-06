Indonesia vs Argentina: GBK Terancam Lengang, Banyak Tiket Dijual karena Messi Batal Datang

Jakarta, Beritasatu.com - FIFA matchday Indonesia vs Argentina akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senin (19/6/2023) malam nanti pukul 19.30 WIB. Disisa waktu yang ada sejumlah calon penonton justru ramai menjual tiket yang sudah dipesannya via media sosial.

Alasan mereka menjual adalah karena tidak bermainnya bintang Argentina, Lionel Messi. Pemain yang baru meninggalkan PSG itu memutuskan untuk berlibur setelah tampil melawan Australia di Beijing. Tidak hanya Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi juga lebih memilih berlibur dibanding datang ke Indonesia.

Apalagi Pelatih Argentina, Lionel Scaloni sudah memutuskan untuk menurunkan tim pelapisnya melawan Indonesia.

Hal itulah yang kemudian membuat kecewa calon penonton yang sebelumnya sudah membeli tiket.

“WTS / Want to Sell / Jual Tiket Argentina vs Indonesia Cat 3 Zona 9A Harga Wajar bisa nego di DM aja Jual Karena babang messi ga dateng,” cuit Brynat Lunar di akun @Bryant_lunar.

Mengingat waktu tersisa tidak lama, banyak diantaranya yang menjual dengan harga miring. Ini mereka lakukan agar tidak mendapat kerugian lebih besar.

Bagi pecinta sepak bola tentunya juga patut mewaspadai beredarnya tiket palsu. Seperti diberitakan Beritasatu.com, Komplotan penjual tiket palsu laga persahabatan antara Timnas Indonesia vs Argentina diringkus aparat Reserse Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selain tiket palsu kategori tiga dengan jumlah mencapai ratusan lembar, petugas juga mengamankan barang bukti beberapa lembar tiket asli, kertas cetak dan komputer jinjing.

Empat pemuda dengan satu diantaranya seorang gadis ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas unit Reserse kriminal ke Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2023) malam tadi.

"Waspadai beredarnya tiket palsu pertandingan Indonesia vs Argentina. Seluruh penjualan tiket FIFA Matchday Indonesia vs Argentina yang resmi hanya melalui PSSI.org dan Tiket.com,” tulis PSSi di twitter memperingatkan.

