One Championship: Arjan Bhullar Siap Beri Bukti Lawan Malykhin

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sempat terhalang berkali-kali, sang Juara Dunia One Heavyweight Arjan Bhullar siap membungkam para peragu di One Friday Fights 22.

Sang superstar India itu akan segera melakukan laga unifikasi sabuk emas One Heavyweight pada hari Jumat malam pekan ini, langsung dari Lumpinee Boxing Stadium Bangkok yang jadi venue tarung ikonik Thailand.

Terakhir tampil pada 2021 lalu usai merebut sabuk emas di One: Dangal, atlet berjuluk "Singh" itu siap menjawab tantangan dari pemegang sabuk emas interim Anatoly Malykhin. Sebelumnya, kedua raksasa disiplin striking itu memang telah saling serang di media sosial.

Sejak keduanya dijadwalkan beradu tahun 2021 lalu, baik Bhullar dan Malykhin telah saling sindir. Adapun keduanya sempat dijadwalkan setahun kemudian di 2021, pada One 161.

Namun, pengunduran kembali terjadi dan jadwal baru diberikan di One Fight Night 8. Hanya lagi-lagi laga terpaksa kembali diundur, dan dipastikan kembali pada Jumat pekan ini (23/6/2023)

Hingga momen terakhir, Malykhin pun menyebut Bhullar sebagai ayam sayur karena disebut selalu mangkir dari laga. Tak ambil pusing, Bhullar siap melakukan pembuktian di One Friday Fights 22.

“Biarkan dirinya menggonggong. Kita akan lihat seperti apa gigitannya. Sangat mudah untuk menggonggong, dan mudah untuk menggigit saat tak ada yang membalas," ujar Bhullar.

Lebih lanjut, atlet berdarah Kanada-India itu menyebut Malykhin belum pernah mendapat lawan sepertinya. Ia pun akan memaksa Malykhin berjuang hingga tetes darah penghabisan.

“Saya tak seperti apa pun yang pernah dihadapinya. Saya akan menggilas dirinya. Saya benar-benar mempercayai itu. Saya tak melihat hal ini berjalan dengan cara lain," lanjutnya.

Faktanya, Bhullar melihat bahwa ini lah panggung yang sempurna bagi dirinya. Sang atlet berumur 37 tahun itu ingin menunjukkan pada dunia, bahwa ia masih menjadi petarung teratas di divisi One Heavyweight.

“Itulah yang saya inginkan, dan saya ingin menyingkirkan pria ini di hadapan sebanyak mungkin mata (yang menonton)," pungkasnya.

Di laga puncak, pencinta olahraga tarung juga akan dimanjakan dengan laga perebutan sabuk interim One Strawweight Muay Thai. Sosok yang memperebutkannya adalah sesama mantan penguasa divisi, Prajanchai PK.Saenchai dan Sam-A Gaiyanghadao.

Selain itu, Juara Dunia One Flyweight Kickboxing Superlek Kiatmoo9 hingga Sitthichai Sitsongpeenong juga akan kembali ke disiplin Muay Thai pada laga akbar One Friday Fights tersebut.

