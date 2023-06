Supergirl Meriahkan Laga Eksplosif One Fight Night 13

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung muda paling berbakat di dunia, “Supergirl” memasuki laga ini setelah kekalahan perdananya di One dengan catatan rekor promosional 2-1. Adapun kekalahan terakhirnya didapat saat menghadapi Stamp Fairtex via keputusan terbelah.

Aksi “Supergirl” dalam laga itu memang sangat impresif, sehingga ia mendapat bonus penampilan senilai US$50,000 atau senilai Rp 744 juta dari Chairman dan CEO One Chatri Sityodtong.

Namun, Morales berharap dapat menghentikan hype yang dibawa oleh atlet Jaroonsak Muay Thai itu. Sebagai mantan Juara Dunia ISKA dan veteran dengan lebih dari 50 laga profesional, ibu dari dua anak yang kini berusia 29 tahun itu tak asing dengan kompetisi elite.

Seperti lawan tuan rumah itu, Morales memasuki laga dengan membawa kekalahan dari seorang striker legendaris. Namun, ia juga menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kekuatan fisik untuk melawan striker mana pun.

Sebuah kemenangan untuk “Supergirl” atau Morales dapat menjadi sangat luar biasa bagi karier mereka masing-masing. Sebuah penampilan kuat pada 5 Agustus nanti dapat melejitkan sang pemenang, untuk mendekati perebutan gelar Juara Dunia ONE Women’s Atomweight Kickboxing yang kini dipegang oleh Janet Todd.

Selain laga striking di divisi atomweight itu, One Fight Night 13 juga diramaikan dengan hadirnya nama-nama besar seperti Chingiz Allazov, Marat Grigorian, Tawanchai PK.Saenchai, dan Marcus "Buchecha" Almeida. Adapun laga lengkap dari event tersebut masih digodok, dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Laga One Fight Night 13 yang telah diumumkan

- Chingiz Allazov vs Marat Grigorian (Kejuaraan Dunia ONE Featherweight Kickboxing)

- Tawanchai PK.Saenchai vs Davit Kiria (Kickboxing - Featherweight)

- Marcus Almeida vs Oumar Kane (MMA - Heavyweight)

