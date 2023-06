Gaji Tak Dibayar, Buruh PT Panarub Minta Tolong ke Messi Saat Laga Indonesia vs Argentina

Jakarta, Beritasatu.com - Laga Indonesia vs Argentina yang berakhir dengan kekalahan skuad Garuda meninggalkan banyak cerita. Salah satunya, upaya buruh PT Panarub Industry menuntut gajinya dibayarkan.

Buruh tersebut membentangkan poster protes saat pertandingan Indonesia vs Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2023).

Hal itu diunggah oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Emelia Yanti Siahaan melalui akun Twitter @emelia_yanti.

Dalam posternya, buruh tersebut meminta bantuan Lionel Messi agar berbicara dengan Adidas dan meminta membayarkan gajinya.

"Messi, help us!! Talk to Adidas to pay our wages," tulis poster yang dibawa buruh tersebut seperti dilihat dari akun Twitter @emelia_yanti, Selasa (20/6/2023).

Dalam cuitan selanjutnya, Emelia Yanti menyatakan, buruh perempuan itu hadir SUGBK bukan untuk menonton laga Indonesia vs Argentina. Buruh itu hadir dengan biaya patungan dari rekan-rekannya untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Ditekankan, para buruh tidak menuntut apa pun ke Messi. Para buruh, katanya, hanya meminta tolong Messi sebagai brand ambassador Adidas untuk mewakili suara buruh PT Panarub Industry yang membuat produk untuk adidas.

"Apa pesannya salah??" cuit Emelia Yanti.

Ternyata tak hanya buruh perempuan itu saja yang melakukan aksi tersebut. Terdapat sejumlah penonton laga Indonesia vs Argentina yang melakukan hal serupa.

