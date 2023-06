Taipei Open 2023: Putri KW Menang, 8 Wakil Indonesia Melaju ke 16 Besar

Jakarta, Beritasatu.com – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) menjadi wakil Indonesia terakhir yang memastikan langkah ke babak kedua atau 16 besar di hari kedua Taipei Open 2023.

Putri KW melaju setelah di babak 32 besar mengalahkan wakil tuan rumah, Chiang Ying Li. Tanpa banyak kesulitan Putri KW berhasil mengemas kemenangan dua set langsung 21-16, 21-13 dalam laga di Tian Mu Arena, Rabu (21/6/2023).

Selanjutnya di babak 16 besar, Putri KW akan menghadapi Huang Ching Ping.

Dengan menangnya Putri KW, maka sudah ada delapan wakil Indonesia memastikan langkah ke babak 16 besar Taipei Open.

Dalam pertandingan hari kedua ini, hanya dua wakil Indonesia yang tersandung di 32 besar yakni tunggal putri, Yulia Yosephine Susanto dan ganda campuran Adnan Maulana/Nita Violina Marwah.

Yulia yang lolos ke babak utama lewat kualifikasi dikalahkan pemain Thailand, Pornpicha Choeikeewoong 17-21, 21-15, 19-21.

Sedangkan Adnan/Nita dikalahkan Ruttanapak Oupthonh/Jhenicha Sudhaiprapat 22-24, 21-19, 16-21.

Hasil 32 Besar Taipei Open 2023 Hari Kedua

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Yan Fei Chen/Liang Ching Sun 21-18, 21-15

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Ming Che Lu vs Chung Kan-Yu 21-10, 21-18

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lu Chia Hung 21-17, 21-6

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Kenneth Zhe Hooi Choo/Gronya Somerville 21-16, 21-14

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Vinson Chiu/Jennie Gai 21-16, 21-12

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Ruttanapak Oupthonh/Jhenicha Sudhaiprapat 22-24, 21-19, 16-21.

Putri Kusuma Wardani vs Chiang Ying Li 21-16, 21-13

Tommy Sugiarto vs Chen Chi Ting 18-21, 21-12, 21-17

