Agus Prayogo hingga Melania Putri Berkompetisi di Garmin Run Indonesia 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah atlet dan juga selebriti yang memiliki passion lari yang tinggi mengikuti ajang lari bertajuk Garmin Run Indonesia 2023 yang merupakan bagian dari Garmin Run Asia Series Indonesia 2023. Ajang ini akan berlangsung pada 24 September 2023 mendatang di kawasan Summarecon Mall Serpong, Tangerang.

Mereka adalah atlet marathon peraih tujuh medali emas SEA Games Agus Prayogo, atlet thriathlon Chaidir Akbar, dan pelari Marissa Widiyanti serta Melanie Putria. Mereka akan bergabung untuk memotivasi dan menginspirasi sesama pelari selama berlangsungnya perlombaan.

Event lari yang membawa tema “From Zero to Hero" ini terbuka untuk umum dan menawarkan nomor lari mulai dari 5K, 10K, hingga half marathon 21K dan kids dash khusus untuk anak-anak serta sub kategori untuk community rank.

Agus Prayogo mengaku sebagai duta Garmin kemungkinan bisa saja mengikuti ajang lari ini sebagai pemanasan menjelang Asian Games 2023 (2022).

"Kemungkinan saya bisa ikut bisa juga tidak melihat nanti sebagai pemanasan jelang Asian Games," katanya di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Director of Garmin Southeast Asia, Sky Chen menjelaskan Garmin Run Indonesia memiliki visi untuk menyatukan semua pelari dari semua tingkat keahlian, mulai dari pelari kasual hingga atlet kompetitif secara bersamaan dalam sebuah perayaan lari dengan tujuan menjaga gaya hidup sehat dan kebugaran serta terhubung dengan komunitas yang dinamis.

"Garmin, sebagai pemimpin pasar smartwatch kebugaran dan lari, dengan bangga mendukung perjalanan penuh makna dari para pelari. Misi kami adalah memberdayakan setiap atlet, mulai dari pemula hingga pelari elit, dengan alat inovatif yang meningkatkan performa dan semangat mereka," ungkap dia.

Sebagai penggagas Garmin Run, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan navigasi GPS yang akurat dan andal, metrik pelatihan yang berwawasan, dan umpan balik langsung, yang memungkinkan pelari mendorong batasan mereka dan mencapai kemampuan terbaik mereka.

"Bersama-sama, kami merayakan semangat tak tergoyahkan para pelari dan menginspirasi mereka untuk menaklukkan cakrawala baru, selangkah demi selangkah," sambungnya.

Menjelang ajang lomba lari pada September mendatang, akan dihadirkan rangkaian kegiatan dalam Garmin Run Club (GRC) mulai dari Run With Us yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB di GBK Senayan Jakarta.

Selain itu ada GRC workshop membahas Running Science untuk menyemangati pelari meraih target, GRC Meet Up bersama Garmin Coach dan training camp di setiap car free day (CFD).

