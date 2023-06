Putri KW dan Chico Melangkah ke Perempat Final Taipei Open 2023

Jakarta, Beritasatu.com – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan Chico Aura Dwi Wardoyo menjadi satu-satunya andalan Indonesia di nomor tunggal yang tersisa di Taipei Open 2023.

Keduanya berhasil lolos ke babak perempat final Taipei Open 2023 setelah menaklukkan lawan-lawannya di 16 besar, Kamis (22/6/2023).

BACA JUGA Sokong Hidup Mantan Atlet dan Wasit, Erick Thohir Bentuk Yayasan PSSI

Putri KW berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Huang Ching Ping. Dalam laga yang berlangsung din Tian Mu Arena, Putri KW mengemas kemenangan dua set langsung 21-13, 21-19 dengan durasi 37 menit.

Advertisement

Kemenangan ini membawa Putri menantang unggulan ketiga asal Malaysia, Beiwen Zhang di babak perempat final, Jumat (22/6/2023).

Langkah ke babak perempat final juga dicapai Chico. Menempati unggulan delapan, Chico harus kerja keras menyingkirkan wakil Malaysia, Leong Jun Hao.

BACA JUGA Erick Thohir Tunjuk Eks Komisioner KPK Jadi Pengawas Yayasan PSSI

Menang 21-18 di set pertama, Chico mendapat perlawanan sengit dari lawan. Chico menyerah kalah 14-21 untuk memaksakan dimainkannya set ketiga. Bangkit dari set kedua, Chico berhasil menyudahi set ketiga dengan kemenangan 21-16.

Di babak perempat final Chico akan menghadapi lawan berat yakni Kenta Nishimoto, Jumat (22/6/2023).

Salah satu wakil tunggal putra lainnya, Tommy Sugiarto harus tersingkir setelah dikalahkan Prannoy HS 9-21, 17-21

Hasil 16 Besar Taipei Open 2023, Kamis (22/6/2023):

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Tseng Min Hao/Hsieh Pei Shan 23-25, 21-16, 19-21

Tommy Sugiarto vs Prannoy HS 9-21, 17-21

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari l15-21, 21-13, 21-19

Putri Kusuma Wardani vs Huang Ching Ping (Taiwan) 21-13, 21-19

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Leong Jun Hao (Malaysia) 21-18, 14-21, 21-16

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Cheng Yu-Pei/Sun Wen Pei 19-21, 11-21

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan