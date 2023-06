Superlek Tak Gentar Hadapi Anane di One Friday Fights 22

Jakarta, Beritasatu.com - Superlek Kiatmoo9, juara dunia One Flyweight Kickboxing, akan menghadapi sebuah tantangan berat dalam acara One Friday Fights 22 di Lumpinee Boxing Stadium Bangkok.

Bintang asal Thailand ini akan berhadapan dengan debutan berbakat, Nabil Anane, dalam pertarungan Muay Thai pada Jumat (23/6/2023) malam.

Meskipun baru berusia 19 tahun, Anane telah meraih sejumlah pencapaian besar. Ia berhasil menjadi juara WBC pada usia 18 tahun, dan menguasai dua divisi sekaligus. Selain itu, yang menarik perhatian adalah tinggi badannya yang mencapai 188 cm, atau 18 cm lebih tinggi daripada Superlek. Ia juga berlatih di sasana Venum Training Camp yang bergengsi.

Petarung keturunan Thailand-Aljazair itu menyatakan bahwa ia sangat siap. Ia tidak gentar untuk berhadapan dengan yang terbaik dalam debutnya di One Super Series.

"Saya merasa ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk membuktikan diri. Saya tidak takut, dan saya ingin menang. Saya datang ke pertarungan mendatang tanpa beban apapun, dan itu baik bagi saya," ujar Anane.

Anane juga sangat mengenal sosok Superlek yang sudah terkenal di Thailand. Dengan tinggi di atas rata-rata, ia sangat berambisi untuk mengalahkan striker elite tersebut. "Kelebihan saya dibandingkan dengan banyak lawan saya adalah tinggi badan saya. Saya memiliki kelebihan ini, dan itu akan menjadi masalah bagi Superlek. Tinggi badan saya selalu menjadi masalah bagi lawan-lawan saya," tambahnya.

Lebih lanjut, Anane merasa sangat beruntung dapat bergabung dengan One Championship. Ia juga ingin meraih kesuksesan seperti para seniornya yang sudah menjadi atlet One terlebih dahulu.

"Saya melihat banyak petarung dari kamp saya, seperti Alaverdi Ramazanov dan Sami Sana, yang bergabung dengan One Championship, dan hal itu sangat memotivasi saya," jelas Anane. "Kini, waktunya telah tiba, dan saya merasa bangga untuk mengejar mimpi saya di One Championship," pungkasnya.

One Friday Fights 22 juga akan dimeriahkan oleh dua pertarungan Kejuaraan Dunia. Di laga utama, Prajanchai PK.Saenchai dan Sam-A Gaiyanghadao akan bertarung memperebutkan sabuk interim One Strawweight Muay Thai. Pertarungan pendukung utama juga tidak kalah seru, di mana Arjan Bhullar dan Anatoly Malykhin akan bertarung dalam pertarungan unifikasi sabuk emas ONE Heavyweight yang telah lama tertunda.

