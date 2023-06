Taipei Open 2023: 4 Wakil Indonesia ke Perempat Final, 4 Lainnya Tersingkir

Jakarta, Beritasatu.com - Empat wakil Indonesia lolos ke babak perempat final Taipei Open 2023. Mereka adalah Putri Kusuma Wardani, Chico Aura Dwi Wardoyo, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Sedangkan empat wakil lainnya harus terhenti langkahnya di 16 besar yakni Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Tommy Sugiarto, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dan Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allesya Rose.

Putri KW lolos setelah mengalahkan Huang Ching Ping (Taiwan) 21-13, 21-19. "Bersyukur aku memenangi pertandingan dan bisa lanjut ke babak selanjutnya. Juga dijauhkan dari cedera. Dari awal memang aku sudah menyiapkan pola permainan seperti apa yang harus dipakai di lapangan. Ternyata bisa berjalan baik," ujar Putri KW usai pertandingan.

Kemenangan juga diraih Chico yang mengalahkan Leong Jun Hao (Malaysia) dalama laga tiga set, 21-18, 14-21, 21-16.

Jafar/Aisyah melangkah ke perempat final setelah menaklukkan rekannya, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari l15-21, 21-13, 21-19. Satu ganda lainnya yakni Febriana/Amalia Cheng Yu-Pei/Sun Wen Pei 19-21, 11-21.

Selanjutnya mereka akan melakoni laga perempat final Taipei Open 2023, Jumat (22/6/2023) mulai pukul 02.00 waktu setempat.

Hasil 16 Besar Taipei Open 2023, Kamis (22/6/2023):

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Tseng Min Hao/Hsieh Pei Shan 23-25, 21-16, 19-21

Tommy Sugiarto vs Prannoy HS 9-21, 17-21

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari 15-21, 21-13, 21-19

Putri Kusuma Wardani vs Huang Ching Ping (Taiwan) 21-13, 21-19

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Leong Jun Hao (Malaysia) 21-18, 14-21, 21-16

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Cheng Yu-Pei/Sun Wen Pei 21-19, 21-11

Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allesya Rose vs Lee Yu Lim/Shin Seung Chan 15-21, 18-21

