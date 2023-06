Jadwal Perempat Final Taipei Open 2023: Chico vs Kenta, Putri KW vs Beiwen Zhang

Jakarta, Beritasatu.com - Empat wakil Indonesia akan berjuang di babak perempat final Taipei Open 2023 pada hari ini, Jumat (23/6/2023).

Mereka adalah Putri Kusuma Wardani, Chico Aura Dwi Wardoyo, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Putri KW akan menghadapi Beiwen Zhang dari Malaysia. Ini menjadi kesempatan Putri KW untuk membalaskan kekalahan dalam pertemuan perdana di babak 32 besar Thailand Masters 2023 lalu.

Lalu Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata bertemu dengan Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan buat Jafar/Aisyah membalaskan kekalahan di Thailand Open 2023 lalu.

Setelah itu ujian berat akan dihadapi Chico yang bertemu Kenta Nishimoto, unggulan ketiga. Chico sebelumnya kalah dalam pertemuan di perempat final Japan Open 2022 lalu.

Terakhir, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi menghadapi Annie Xu/Kerry Xu. Ini akan menjadi pertemuan perdana Febriana/Amalia yang menempati unggulan pertama dengan lawannya itu.

Jadwal Laga Wakil Indonesia di Perempat Final Taipei Open 2023:

Putri KW vs Beiwen Zhang di partai ketiga lapangan 2

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min partai kedua lapangan 3

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kenta Nishimoto partai ketiga lapangan 3

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Annie Xu/Kerry Xu

