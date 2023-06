Patahkan Rekor Lap di Assen, Bezzecchi Raih Pole MotoGP Belanda

Jakarta, Beritasatu.com - Dominasi Marco Bezzecchi di MotoGP Belanda berlanjut. Dia berhak meraih pole setelah mematahkan rekor lap di Assen saat kualifikasi MotoGP Belanda.

Pembalap VR46 Ducati itu menyisihkan juara bertahan Francesco Bagnaia dengan selisih 0,061 detik. Rekan setimnya Luca Marini bertahan di barisan depan meski sempat terjatuh di akhir sesi.

Sementara itu Fabio Quartararo yang harus berjuang melawan rasa sakit menikmati kualifikasi terbaiknya musim ini di urutan keempat. Pembalap asal Prancis ini akan bergabung di baris kedua oleh Brad Binder (KTM) dan Aleix Espargaro (Aprilia).

Pemenang ganda MotoGP Jerman, Jorge Martin meluncur di Tikungan 5 pada lap pertamanya, memaksa pebalap Spanyol itu berlari kembali ke pit Pramac Ducati. Dia akhirnya mengamankan sepersepuluh.

Johann Zarco dan Miguel Oliveira memimpin Kualifikasi 1 untuk MotoGP Belanda dan melaju ke adu pole position Kualifikasi 2. Masing-masing pembalap menempati posisi kedelapan dan kesebelas.

Penampilan terbaik gagal diulang Jack Miller yangn tertinggal di urutan kedua belas dan terakhir di Kualifikasi 2.

Sementara itu, upaya Marc Marquez untuk menguntit Enea Bastianini menjadi bumerang. Dia menabrak bagian belakang Bastinani hingga terlempar ke gravel. Dia akan start dari urutan 17.

