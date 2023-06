Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Pengamat Duga Ada Lobi Tingkat Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sukses mendatangkan Timnas Argentina dalam FIFA Match Day, Indonesia kembali mendapat kabar gembira, yakni dipercaya FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.

Ini menunjukkan Indonesia masih dipercaya dunia internasional.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut ada tiga kemungkinan alasan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. Pertama adalah Indonesia yang baru saja meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja setelah 32 tahun lamanya.

“Alhamdulillah ini kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Mungkin FIFA melihat kita bangkit, kemarin di SEA Games bagus,” kata Erick melalui konferensi pers Piala Dunia U-17 2023 Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/6/2023).

Kemungkinan kedua, menurut Erick, adalah penampilan bagus timnas senior di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong pada dua laga FIFA Match Day Juni yang meraih hasil imbang 0-0 melawan Palestina dan kalah 0-2 dari juara dunia Argentina.

Kemungkinan ketiga adalah Indonesia yang baru saja pada Oktober 2022 menjadi tuan rumah kualifikasi AFC U-17. Pada gelaran itu, Garuda Muda gagal menembus tiket putaran final Piala Asia U-17 setelah kalah pada laga terakhir melawan Malaysia dengan skor 1-5.

Pengamat sepak bola Justinus Lhaksana atau yang akrab disapa Coach Justin menduga ada lobi tingkat tinggi yang luar biasa.

"Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 oleh FIFA cukup mengejutkan. Soalnya sebelumnya di Piala Dunia U-20 kita tidak diberikan. Pasti ini ada lobi tingkat tinggi. Dan sorry to say ini adalah kerjaan yang luar biasa dari Erick Thohir sebagai ketua PSSI," ucap Coach Justin.

Gebrakan lain yang sedang dipersiapkan kepengurusan baru PSSI saat ini adalah mendatangkan wasit legendaris, Pierluigi Collina untuk membantu kinerja perwasitan di Indonesia.

"Kalian boleh tidak setuju, Erick Thohir membawa perkembangan sepak bola luar biasa. Setelah mendatangkan Argentina, kemudian mau mendatangkan salah satu mantan wasit terbaik dunia Pierluigi Collina. Kita membutuhkan wasit yang lebih baik lagi. Kehadiran Collina sangat penting. Apalagi saat tes wasit dari 160 yang lolos 18 wasit Indonesia yang lolos. Gebrakan apalagi yang dilakukan Erick Thohir yang buat kita salut," kata Coach Justin.

