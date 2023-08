Jadwal 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2023, Indonesia Sisakan 9 Wakil

Kopenhagen, Beritasatu.com - Memasuki babak 16 besar, sebanyak sembilan wakil Indonesia masih tersisa di ajang Kejuaraan Dunia BWF 2023 (BWF World Championships 2023). Mereka akan menghadapi lawan-lawan demi memperebutkan tiket perempat final dalam ajang yang digelar di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark.

Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi unggulan kesembilan asal Tiongkok, Han Yue. Rekor pertandingan kedua pemain ialah 3-2 untuk keunggulan tunggal Tiongkok.

Sementara itu, sebanyak tiga ganda putra Indonesia yang lolos ke babak 16 besar juga akan menghadapi lawan-lawan berat. The Babies, julukan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menghadapi juara Indonesia Open 2023 dari India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Sementara Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri menghadapi ganda Jepang unggulan kelima turnamen, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Hanya sekali menang dalam empat laga terakhir kontra Hoki/Kobayashi, Bagas/Fikri harus bisa mengulangi penampilan mereka seperti di All England 2022 kala menekuk ganda Jepang dalam pertarungan tiga gim.

Satu pasangan lainnya, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan ditantang oleh ganda Tiongkok He Ji Ting/Zhou Hao Dong. The Daddies, julukan Hendra/Ahsan yang telah tiga kali menyandang gelar juara dunia, saat ini unggul rekor pertemuan 2-0 dari ganda Tiongkok itu.

Di sektor ganda putri, Indonesia menyisakan dua wakil. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan melawan Baek Ha-na/Lee So-hee dari Korea Selatan, sementara Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi bakal menghadapi perlawanan dari Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai dari Thailand.

Sementara di nomor ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menghadapi Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand), sedangkan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja melawan Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok). Satu pasangan lainnya Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati bakal menghadapi finalis dua edisi terakhir, Yuta Watanabe/Arisa Higashino dari Jepang.

Babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF akan dimulai pada pukul 12.00 waktu setempat atau sekitar pukul 17.00 WIB.

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (Tiongkok)

Ganda Putra

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Tiongkok)

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)

Ganda Putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan)

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

