Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF: 4 Wakil Indonesia Lolos ke Perempat Final

Jakarta, Beritasatu.com – Empat wakil Indonesia lolos ke babak perempat final Kejuaraan Dunia BWF Bulutangkis 2023 atau BWF World Championship 2023. Dua di antaranya pasangan ganda putra, yakni Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Fikri/Bagas ke perempat final setelah mengalahkan Takuro Hoki/Yoga Kobayashi 22-20, 21-18, Kamis (24/8/2023).

“Alhamdulillah kami diberi kelancaran dan menang. Rasanya senang bisa tembus dan menang melawan musuh bebuyutan. Tadi strategi kami hanya menikmati pertandingan di tengah lapangan dan tidak memikirkan soal menang atau kalah," kata Bagas seusai pertandingan.

Sementara, Ahsan/Hendra melaju setelah mengalahkan pasangan Tiongkok, He Ji Ying/Zhou Hao Dong 21-15, 21-10.

“Strategi yang menjadi kunci kemenangan tadi, kami bisa menerapkan pola sesuai yang dirancang dari awal. Kami menyerang duluan. Harus diakui, lawan yang lebih muda memiliki tenaga yang kencang. Mau tidak mau kami harus banyak menurunkan bola agar tidak diserang,” kata Ahsan.

Dua wakil Indonesia lainnya yang lolos ke perempat final adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka melaju setelah mengalahkan pasangan Korea, Baek Ha Na/Lee So Hee 21-12, 21-14.

Satu wakil lainnya yakni tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung. Unggulan delapan ini harus kerja keras menyingkirkan wakil Tiongkok, Han Yue dengan skor 21-13, 19-21, 21-11.

Sayangnya, lima wakil Indonesia lainnya harus tumbang di babak 16 besar. Mereka adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, ejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, dan Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati.

Hasil Pertandingan 16 Besar Wakil Indonesia:

Kalah

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Satwikssairaj Rankireddy/Chirag Shetty 15-21, 21-19, 9-21

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai 12-21, 19-21

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong 14-21, 9-21

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai 14-21, 17-21, 19-21

- Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino 14-21, 17-21

Menang

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Baek Ha Na/Lee So Hee 21-12, 21-14

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Takuro Hoki/Yoga Kobayashi 22-20, 21-18

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Ji Ying/Zhou Hao Dong 21-15, 21-10

- Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue 21-13, 19-21, 21-11.

