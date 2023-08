Jadwal Perempat Final Kejuaraan Dunia BWF: Gregoria vs Akane, Apriyani/Fadia vs Yuki/Sayaka

Jakarta, Beritasatu.com – Empat wakil Indonesia lolos akan berjuang di babak perempat final Kejuaraan Dunia BWF Bulutangkis 2023 atau BWF World Championship 2023, Jumat (25/8/2023). Dua di antaranya pasangan ganda putra, yakni Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Sukses mengalahkan Takuro Hoki/Yoga Kobayashi 22-20, 21-18, Kamis (24/8/2023), Fikri/Bagas akan menghadapi unggulan ketiga Liang Wei Keng/Wang Chang. Keduanya pernah sekali bertemu di final Thailand Open 2023 yang berakhir dengan kekalahan Bagas/Fikri.

“Untuk menghadapi babak 8 besar, kami akan enjoy saja. Bermain tenang, pukulan demi pukulan harus bagus. Kami jangan membuat banyak kesalahan sendiri saja. Kami akan terus berjuang untuk Indonesia,” ujar Bagas.

Ganda putra Indonesia lainnya, Ahsan/Hendra bertemu dengan unggulan sembilan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Ahsan/Hendra sudah lima kali bertemu dengan pasangan Korea tersebut dan sementara tertinggal 2-3.

Pertemuan terakhir terjadi di babak 16 besar Japan Open 2023 yang berakhir untuk kemenangan Ahsan/Hendra 12-21, 21-10, 21-19.

Dari tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi lawan berat, Akane Yamaguchi. Gregoria sudah 15 kali bertemu dengan Yamaguchi dan baru empat kali mencuri kemenangan.

Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir di perempat final Japan Open 2023 memberikan kepercayaan diri buat Gregoria memenangi laga nanti.

“Untuk melawan Akane, saya akan tampil lebih rileks. Target saya ingin tampil maksimal. Semoga hasilnya juga maksimal,” kata Gregoria.

Satu wakil Indonesia lainnya, yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menghadapi Yuki Fukushima/Sayaka Hirota. Apriyani/Fadia belum pernah menang dalam dua pertemuan terakhir dengan wakil Jepang tersebut.

Jadwal wakil Indonesia di Perempat Final

Lapangan 1

Partai 5: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Liang Wei Keng/Wang Chang

Lapangan 2

Partai 2: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota

Partai 8: Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchih

Partai 9: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae

