Prediksi Chelsea vs Luton Town: The Blues Bidik Kemenangan Perdana

London, Beritasatu.com - Chelsea berambisi meraih kemenangan perdana saat menjamu tim promosi Luton Town dalam lanjutan Liga Inggris matchday ketiga di Stadion Stamford Bridge, Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB.



Chelsea pada pertandingan sebelumnya menelan kekalahan atas West Ham United dengan skor 1-3. Hasil Ini menjadi kekalahan perdana Chelsea di musim 2023/2024. Hasil serupa diraih Luton Town. Tim promosi ini, menelan kekalahan 1-4 saat bertandang ke markas Brighton.

Menjelang duel Chelsea vs Luton Town, sentuhan tangan dingin Mauricio Pochettino diharapkan mampu mengubah performa buruk The Blues.



Apalagi, Chelsea menjadi salah satu tim papan atas yang belum pernah meraih kemenangan hingga pekan kedua kompetisi Premier League.



The Blues meraih hasil imbang saat menghadapi Liverpool pada laga pembuka, dan menelan kekalahan dari West Ham di laga kedua.

Pelatih asal Argentina ini percaya diri bahwa hanya masalah waktu sebelum timnya mulai meraih kemenangan, dengan menargetkan hasil positif saat menghadapi Luton Town, serta Nottingham Forest dan Bournemouth, sebagai lawan berikutnya.



Pochettino juga telah memberikan konfirmasi sejumlah pemain andalan, seperti Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Reece James, dan beberapa pemain lainnya, bakal absen saat menjamu Luton Town.



Pada bagian lain, Luton Town sebagai tim yang baru promosi tidak bisa dianggap enteng oleh tuan rumah. The Blues selalu kehilangan poin dalam empat dari enam pertandingan mereka melawan tim yang baru promosi pada musim lalu.

Potensi tersebut dicermati pelatih Rob Edwards, dengan mencanangkan target untuk membawa timnya melaju lebih tinggi di kompetisi Premier League pada musim ini.



Luton Town sendiri telah merekrut 10 pemain baru pada musim panas lalu. Meskipun senang dengan komposisi timnya saat ini, namun Rob Edwards telah menyatakan masih ingin merekrut setidaknya beberapa pemain lagi sebelum batas transfer berakhir.



Prakiraan susunan pemain Chelsea vs Luton Town:



Chelsea (4-3-3): Sanchez, Silva, Disasi, Colwill, Fernandez, Gusto, Chilwell, Caicedo, Sterling, Gallagher, Jackson.

Pelatih: Mauricio Pochettino.



Luton Town (4-4-2): Kaminski, Bell, Andersen, Lockyer, Kabore, Nakamba, Mpanzu, Giles, Chong, Moris, Adebayo.

Pelatih: Rob Edwards.







