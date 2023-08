Novak Djokovic Incar Sejarah di US Open 2023

New York, Beritasatu.com - Petenis Serbia Novak Djokovic begitu antusias menyambut sejarah yang akan ditorehkannya di perhelatan US Open 2023 (AS Terbuka 2023). Jika sukses menjadi juara di US Open 2023, Djokovic akan menyamai rekor Margaret Court dengan gelar mayornya yang ke-24 dalam kariernya.

Mengingat usianya yang tidak muda lagi, 36 tahun, Djokovic merasa turnamen apa pun termasuk grand slam akan sangat berarti buatnya.

Djokovic akan memulai perjuangannya mencari gelar grand slam ke-24 di Flushing Meadows, Senin (28/8/2023) melawan Alexandre Muller.

“Grand Slam adalah tujuan terbesar yang saya miliki dalam karier saya. Saya tidak tahu berapa banyak lagi grand slam yang akan saya ikuti. Saya akan tetap melanjutkan. Saya tidak mempunyai tujuan dalam pikiran saya," ujarnya.

“Saya juga memahami bahwa segala sesuatunya akan berbeda ketika Anda berusia 36 tahun, jadi saya harus lebih menghargai, lebih hadir, memperlakukan setiap grandslam mungkin sebagai yang terakhir. Saya melihat setiap grand slam yang saya mainkan sekarang benar-benar merupakan peluang emas untuk membuat lebih banyak sejarah. Tentu saja, ada arti penting dari hal itu,” tuturnya.

Pada tahun lalu Djokovic absen bermain di US Open 2022 karena menolak melakukan vaksinasi Covid-19.

“Tidak ada kemarahan. Tahun lalu sayang sekali saya tidak berada di sana. Saya merasa sedih karena tidak dapat berpartisipasi. Namun, saya tidak memikirkan apa yang terjadi pada tahun lalu atau beberapa tahun terakhir. Saya hanya memusatkan perhatian pada turnamen tahun ini,” tegasnya.

