Hasil Final Piala AFF U-23, Netizen: Terima Kasih Timnas Indonesia U-23!

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas U-23 Indonesia memang kalah adu penalti melawan penalti dalam final Piala AFF U-23, Sabtu (26/8/2023) malam. Namun perjuangan para pemain asuhan Shin Tae-yong tetap mendapat penghargaan dari nitizen atau warganet Indonesia. Netizen berterima kasih atas perjuangan Alfeandra Dewangga dan kawan-kawan yang pantang menyerah sampai pertandingan usai.

Alfeandra Dewangga dan kawan-kawan memang sudah berjuang habis-habisan. Gelandang Beckham Putra Nugraha misalnya, sudah mengerahkan kekuatannya hingga penghabisan sehingga harus ditarik keluar karena mengalami kram di kakinya.

Para pemain lainnya juga tampil tak kalah heroik. Barisan belakang yang digalang tiga bek Muhammad Ferarri, Kadek Arel, dan Dewangga tampil apik dan rapat dalam mengusir tiap serangan Vietnam.

Kiper Ernando Ari juga menjadi pahlawan dengan aksi-aksi sigapnya dalam menggagalkan peluang Vietnam. Kiper Persebaya Surabaya ini pula yang menggagalkan peluang emas Vietnam pada babak pertama dari titik penalti. Ernando dengan cemerlang menepis tendangan pemain andalan Vietnam, Nguyen Quoc Viet.

Meski hanya menjadi runner-up, para warganet mengaku tetap bangga atas perjuangan skuad Garuda Muda.

Tak heran jika netizen tetap berterima kasih kepada Timnas U-23. Akun Twitter @yaelahbestieee misalnya memuji penampilan Timnas U-23. Secara khusus dia memuji Ernando yang memang tampil luar biasa dalam pertandingan di Rayong Provincial Stadium, Thailand itu.

"Ernando gpp banget sumpah. Emang belum rezeki aja. Lu keren banget malam ini. The real MPV," tulisnya. "Congrats boys atas runner up, still proud," lanjutnya.

Akun ini kembali menulis, "Ya mereka udah berjuang keras, tetap bangga dengan hasil runner up".

Indonesia hanya menjadi runner-up Piala Piala AFF U-23 setelah menyerah kepada Vietnam lewat adu penalti, dengan skor 5-6 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Sabtu (26/8/2023) malam.

Adu penalti harus digelar lantaran dalam pertandingan 90 menit ditambah extra time kedua tim bermain imbang 0-0. Vietnam sebenarnya mendapat penalti pada babak pertama. Namun, tendangan Nguyen Quoc Viet ditepis kiper Ernando Ari.

Dalam adu penalti Indonesia lima eksekutor pertama Indonesia sukses mencetak gol dari titik putih, yakni Alfeandra Dewangga, Arkhan Fikri, Frengky Missa, Kelly Sroyer, dan Ramadhan Sananta. Namun eksekutor keenam kiper Ernando Ari gagal.

Sementara Vietnam enam orang atau semua eksekutornya berhasil mencetak gol.

