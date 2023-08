Ditinggal Mendy, Chelsea Rekrut Kiper dari Klub AS New England Revolution

London, Beritasatu.com - Chelsea telah merekrut kiper Djordje Petrovic dari klub Liga AS (MLS) New England Revolution dengan biaya 14 juta pound sterling, dalam kontrak tujuh tahun dengan opsi satu tahun tambahan. Demikian pengumuman dari manajemen The Blues, Sabtu (26/8/2023) malam.

Pemain internasional Serbia berusia 23 tahun itu tiba di Stamford Bridge, menyusul kepergian kiper Chelsea sebelumnya Edouard Mendy, yang bergabung dengan Al Ahli. Klub London itu juga kehilangan Kepa Arrizabalaga, yang pindah ke Real Madrid dengan status pemain pinjaman.

Petrovic akan bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai starter bersama pemain Spanyol Robert Sanchez, yang pindah ke Stamford Bridge awal bulan ini dari Brighton & Hove Albion.

"Saya selalu bermimpi bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia. Hari ini saya telah mencapai tujuan itu dan saya sangat bahagia," kata Petrovic.

Petrovic meninggalkan klub Serbia Cukaricki menuju New England Revolution pada April 2022, dan membuat 48 penampilan. Dia dinominasikan untuk MLS Newcomer of the Year Award dan MLS Goalkeeper of the Year Award.

