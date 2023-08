Jadwal Final BWF World Championship: Apriyani/Fadia vs Chen/Jia

Kopenhagen, Beritasatu.com – Satu wakil Indonesia tersisa pasangan ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berjuang di final BWF World Championship atau Kejuaraan Dunia Bulutangkis BWF, hari ini Minggu (27/8/2023).

Apriyani/Fadia akan menghadapi lawan berat unggulan pertama, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark.

Langkah ke final dicapai Apriyani/Fadia setelah di semifinal mengalahkan Kim So Yeong/Kong Hee Yong 21-9, 22-20.

Sedangkan Chen/Jia ke final setelah mengalahkan rekan senengaranya Zhang Shu Xian/Zheng Yu 21-14, 21-16.

Dilihat dari peringkat jelas Apriyani/Fadia yang menempati peringkat 12 BWF tidak diunggulkan melawan peringkat satu tersebut. Apalagi rekor pertemuan sejauh ini masih unggul Chen/Jia.

Dalam lima pertemuan, Apriyani/Fadia baru sekali mengemas kemenangan. Pertemuan terakhir keduanya terjadi di semifinal Malaysia Open 2023 yang berakhir dengan kekalahan Apriyani/Fadia setelah mengundurkan diri saat mereka tertinggal 0-2 di set kedua

Laga Apriyani/Fadia vs Chen/Jia akan digelar pada partai kedua. Partai pertama akan dimulai pukul 12.00 waktu setempat atau sekitar pukul 17.00 WIB

Jadwal Final BWF World Championship 2023

Ganda Campuran: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung

Ganda Putri; Chen Qing Chen/Jia Yi Fan/ vs Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Tunggal Putri: An Se Young vs Carolina Marin

Tunggal Putra: Kunlavut Vitidsarn vs Kodai Naroka

Ganda Putra: Kang min Hyuk/Seo Seung Jae vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

