Ini Video Momen Istri Messi Hampir Cium Jordi Alba karena Mengira Suaminya

Jakarta, Beritasatu.com - Kejadian unik terjadi seusai pertandingan Inter Miami melawan Cincinnati pada semifinal US Open Cup, Rabu (23/8/2023) waktu AS atau Kamis (24/8/2023) WIB. Istri Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, nyaris mencium Jordi Alba karena mengira pemain Spanyol itu suaminya.

Peristiwa itu terjadi setelah Inter Miami memastikan kemenangan lewat adu penalti. Kemenangan di Stadion TQL, Cincinnati ini membawa klub dengan warna kebesaran merah muda ini melaju ke final untuk melawan Houston Dynamo FC.

Pertandingan ini harus diselesaikan dengan adu penalti karena setelah bermain 90 menit dan babak tambahan kedudukan imbang 3-3. Tim berjulukan The Herons ini berhak meraih tiket final setelah menang 5-4 dalam adu penalti. Messi tampil sebagai penendang penalti pertama Inter Miami dengan sukses melaksanakan tugasnya.

No way Antonella got confused between Messi and Jordi Alba 😭☠️ pic.twitter.com/b6oDQ1vuUa