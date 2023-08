Putra Jatim Melenggang ke Semifinal Piala Kapolri 2023, Putri Kalbar Juara Pul Y

Pontianak, Beritasatu.com - Tim putra Jawa Timur (Jatim) melenggang ke semifinal Kejuaraan Bola Voli Piala Kapolri 2023, setelah mengalahkan Sumatera Selatan (Sumsel) pada babak delapan besar di GOR Pangsuma Pontianak, Minggu (27/8/2023).

Pada penampilannya yang kedua di Pul B itu, Sigit Ardian dkk menang dengan skor 3-0 (25-15, 25-21, 25-21) atas Sumsel. Jatim tinggal menjalani satu laga lagi melawan NTB Senin (28/8/2023).

Satu kemenangan sebelumnya didapatkan Jatim dari DKI Jakarta. Jika menang dari NTB nantinya, tim besutan Iwan Dedi Setiawan itu akan menjuarai Pul B. Sedangkan laga DKI Jakarta versus Sumsel, Selasa (29/8/2023), pemenangnya akan mendampingi Jatim ke semifinal.

Pelatih Jatim, Iwan Dedi mengatakan tetap akan tampil ngotot menghadapì NTB di laga terakhir Pul B, meski timnya sudah pasti ke semifinal. "Saya ingin menang dari NTB," tukas Iwan usai laga.

Pada penampilan menghadapi Sumsel, Iwan mengaku banyak melakukan rotasi pemain di lapangan. "Saya masih harus mencari komposisi pemain yang pas untuk pertandingan-pertandingan berikutnya," tambah pelatih Jatim itu.

Sementara itu, tim putri tuan rumah Kalimantan Barat (Kalbar) menjuarai Pul Y usai menaklukkan Kalimantan Timur (Kaltim) 3- 0 (25-18, 25-13, 25-20).

Bertarung memperebutkan juara pul, Kalbar bermain all-out dengan menguasai jalan laga sejak set pertama. "Kami ingin menjuarai Pul Y," kata pelatih Kalbar, Lardi seusai laga.

Sedangkan pelatih Kaltim, Agus Irawan mengaku tidak menurunkan pemainnya secara full-team. "Pemain saya banyak yang sakit. Makanya saya tidak turunkan beberapa pemain inti," tambah Agus Irawan.

Jadwal Senin (28/8/2023):

15.00 WIB Jabar vs Jatim (putri)

17.00 WIB Sultra vs Bali (putri)

19.00 WIB NTB vs Jatim (putra)

