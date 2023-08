Man of The Match Villarreal vs Barcelona, Aksi Lamine Yamal Menuai Pujian

Barcelona, Beritasatu.com - Kemenangan dramatis Barcelona 4-3 atas Villarreal dalam lanjutan La Liga di The Estadio de La Ceramica, Minggu (27/8/2023) mencuatkan satu nama, yakni Lamine Yamal. Pemain jebolan La Masia berusia 16 tahun itu dinobatkan menjadi man of the match.

Pelatih Xavi Hernandez bahkan memuji penampilan Lamine Yamal yang untuk kedua kalinya dipercaya menjadi starter.

“Lamine Yamal menjadi starter karena kami melihat dia membuat perbedaan bagi kami. Dia cerdas dan membuat keputusan yang baik. Tentu saja dia mengejutkan saya, seperti yang dia lakukan pada orang lain. Kualitas terbaiknya adalah pengambilan keputusannya dan hampir selalu benar," ujar Xavi.

“Saya menghargai bakatnya. Lamine Yamal adalah pemain yang berbeda,” lanjut Xavi.

Meski tidak menyumbang gol, Lamine Yamal turut memberi satu assist dan nyaris mencetak dua gol dalam laga tersebut. Lamine Yamal membidani gol pertama Barcelona yang dicetak Gavi untuk membawa keunggulan 1-0 di menit 12. Umpan silang Yamal mampu diselesaikan Gavi lewat sundulan yang masuk ke tiang jauh.

Keunggulan Barcelona diperbesar melalui gol Frenkie de Jong tiga menit kemudian. Unggul 2-0, Barcelona lengah.

Villarreal mampu membalas dua gol melalui tandukan Juan Foyth menyambut sepak pojok di menit 26 dan gol penyeimbang Alex Sorloth sebelum turun minum.

Sebelum jeda, Lamine Yamal mendapat kartu kuning dari wasit karena melakukan menjatuhkan Alfonso Pedraza.

Di awal babak kedua, Villarreal membalikkan keadaan dengan unggul setelah tendangan melengkung Baena gagal diamankan kiper Ter Stegen di menit 50.

Namun, Barcelona mampu membalikkan keadaan lagi dengan dua gol yang dicetak Ferran Torres (menit 68) dan Robert Lewandowksi (71) untuk memastikan kemenangan 4-3.

Xavi Hernandez mengaku lega dengan kemenangan ini. “Secara umum itu adalah pertandingan yang sangat bagus. Kami seharusnya bisa mencetak dua atau tiga gol lagi. Kami buruk dalam pertahanan,” ujar Xavi seusai pertandingan.

“Setelah skor 0-2, kami kebobolan banyak peluang. Kesalahan kita merugikan kita. Setelah skor 3-2, kami mulai memainkan sepak bola yang bagus. Hasil pada akhirnya adil, kami pantas mendapatkan lebih banyak gol,” tambahnya.

