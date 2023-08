Danielle Kelly Ingin Cetak Laga Bersejarah di One Fight Night 14

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung grappler Amerika Danielle Kelly akan beradu dengan rival lama, Jessa Khan demi kesempatan meraih sabuk emas perdana di One Championship. Keduanya akan memperebutkan sabuk inaugurasi One women’s atomweight submission grappling di One Fight Night 14 pada 30 September mendatang.

Ini akan jadi pertemuan kedua buat mereka. Keduanya pertama kali bertemu pada kontes grappling No-Gi 2021 silam yang berakhir untuk kemenangan Khan.

Setelah kalah di tangan Khan, wanita berusia 27 tahun itu meraih berbagai kemenangan besar, termasuk sebuah submission atas Juara Dunia IBJJF No-Gi, Sofia Amarante.

Pada Maret 2022, Kelly mencetak debutnya bersama One dan tampil dalam laga submission grappling wanita yang pertama di organisasi dengan melawan ikon MMA Jepang, Mei Yamaguchi.

Walau ia tak dapat mengamankan submission, wanita asal Philadelphia itu mendominasi rivalnya dan diganjar bonus penampilan senilai US$ 50.000 atau setara dengan Rp 780 juta.

Kelly lalu meraih dua kemenangan besar lainnya di One, yakni atas juara dunia sambo, Mariia Molchanova, pada November lalu serta superstar MMA, Ayaka Miura, di Februari lalu.

Namun, lawannya Khan juga tak kalah gengsi. Grappler Amerika berdarah Kamboja itu sukses meraih medali emas di Kejuaraan IBJJF Pan American pada 2022 lalu.

Pada Juni lalu, wanita berusia 21 tahun itu juga menampilkan aksi spektakuler di Kejuaraan Dunia IBJJF. Kali ini ia memenangi empat laga, termasuk dua via kuncian untuk merebut medali emas dan mengukir namanya dalam sejarah.

