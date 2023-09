Putra dan Putri Kalbar Rebut Gelar Juara Piala Kapolri 2023

Pontianak, Beritasatu.com - Tim tuan rumah Kalimantan Barat (Kalbar) putra dan putri sukses menjuarai Kejuaraan Bola Voli Piala Kapolri 2023 di GOR Pangsuma Pontianak.

Gelar juara dipastikan tim putri Kalbar setelah di laga final menaklukkan Jawa Timur (Jatim) dengan skor 3-1 (25-17, 25-18, 21-25, 27-25), Sabtu (2/9/2023). Kemenangan yang sama diraih tim putra Kalbar dengan skor 3-0 (25-22 , 25-22, 25-23) juga atas tim Jatim.

Pertarungan di sektor putri antara Kalbar dan Jatim hanya berlangsung empat set. Di dua set awal tuan rumah Kalbar memimpin. Sedangkan set ketiga Jatim memberi perlawanan dengan skor 21-25. Dan pada set keempat berakhir 27-25 sehingga pertandingan berakhir 3-1.

Pelatih Jatim, Ayub Hidayat menilainya para pemainnya gagal bermain lepas di final ini..

"Anak-anak tegang sejak pertama. Padahal saya sudah minta supaya main tenang, tetapi mereka tegang," ujar Ayub

Sementara pelatih Kalbar, Lardi tim asuhannya juga bermain tegang. "Tidak tenang juga. Terutama set ketiga dan keempat. Dan, saya minta main tenang dan ternyata berhasil," tambah Lardi

Sedangkan di bagian putra, pelatih Jatim, Iwan Dedi Setiawan mengaku kalau timnya tampil di bawah form. "Anak-anak tampil di anti klimaks. Saya sudah instruksikan main tenang," kata Iwan usai laga.

Pelatih Kalbar, Reidel Alfonso Gonzalezt Toiran, mengaku kalau partai final itu 50-50. "Mana yang siap dia yang menang. Kita lebih siap," kata Toiran.

Selain mendapatkan piala bergilir Kapolri, Kalbar mendapatkan hadiah pembinaan sebesar Rp 500 juta. Sedangkan runner-up sebesar Rp 350 juta. Seluruh pemain terbaik di masing-masing posisi (best) mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 10 juta dan MVP Rp 20 juta

Pemain-pemain terbaik:

Putri:

Best server: Ersandrina Devega Salsabila (Jatim)

Best libero: Nabila Aura (Sultra)

Best setter: Komang Bumi Rekta (Kalbar)

Best spiker: Mediol Stiovanny Yoku (Jatim)

Best blocker: Agustin Wulandari (Kalbar)

MVP: Agustin Wulandari (Kalbar)

Putra:

Best server: Luvi (Kalbar)

Best libero: Hendry (Jatim)

Best setter: Alfin (Jatim)

Best spiker: Angga (Sumsel)

Best blocker: I Kadek Adi Darmawan (Bali)

MVP: Luvi (Kalbar)

