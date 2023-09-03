Daftar Bursa Transfer Musim Panas di La Liga: Las Palmas Terbanyak Angkut Pemain Baru
Minggu, 3 September 2023 | 07:05 WIB
Jakarta, Beritasatu.com – Bursa transfer musim panas Eropa sudah ditutup, Jumat (1/9/2023) waktu setempat atau Sabtu (2/9/2023) pagi WIB. Sejumlah klub di La Liga atau Liga Spanyol memanfaatkan waktu dua bulan atau sejak dibukanya bursa transfer musim panas pada 1 Juli 2023 hingga 1 September 2023 dengan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim.
Tidak hanya membeli, sejumlah klub juga melepas pemain untuk mendapatkan pemasukan.
Las Palmas menjadi klub yang paling aktif mendatangkan pemain baru. Tercatat ada 12 pemain yang diangkut Las Palmas di bursa transfer musim panas ini, yakni Maximo Perrone, Marvin Park, Sory Kaba, Mika Marmol, Julian Araujo, Munir El Haddadi, Aaron Escandell, Daley Sinkgraven, Cristian Herrera, Javi Munoz, dan Sandro Ramirez.
Berikut daftar lengkap bursa transfer musim panas di La Liga:
Alaves
Masuk: Ianis Hagi (pinjaman), Samu Omorodion (pinjaman), Nahuel Tenaglia, Kike Garcia, Andoni Gorosabel, Rafa Marin, Antonio Blanco, Giuliano Simeone, Ander Guevara, Nikola Maras.
Keluar: Salva Sevilla, Alex Baiboa, Alan Godoy, Florian Lejeune, Victor Laguadia, Jason, Taicihi Hara.
Almeria
Masuk: Ibrahima Kone, Luis Maximiano, Iddrisu Baba, Sergio Arribas, Marc Pubill, Dion Lopy, Edgar Gonzalez, Luis Suarez.
Keluar: Inigo Eguaras, Arvin Appiah, Srdjan Babic, Samu Costa, Dyego Sous, Cristian Olivera, Rodrigo Ely, El Bilal Toure, Ivan Martos, Arnau Sola, Jordi Escobar, Diego Fuoli, Nikola Maras, Cesar de la Hoz, Francisco Portillo.
Athletic Bilbao
Masuk: Javier Marton, Inigo Ruiz.
Keluar: Javier Marton, Jon Morcillo, Nico Serrano, Unai Vencedor, Juan Artola, Alex Petxa, Ander Capa, Ander Iru, Inigo Martinez, Oier Zarraga, Mikel Balenziaga.
Atletico Madrid
Masuk: Samu Omorodion, Cesar Azpilicueta, Santiago Mourino, Caglar Soyuncu, Javi Galan, Antoine Griezmann.
Keluar: Samu Omorodion, Sergio Camello, Santiago Mourino, Carlos Martin, Victor Mollejo, Giuliano Simeone, Renan Lodi, Matheus Cunha, Juan Manuel Sanabria, Manu Sanchez, Geoffrey Kondogbia, Javi Serrano, Matt Doherty.
Barcelona
Masuk: Romeu, Inigo Martinez, Ilkay Gundogan.
Keluar: Sergino Dest, Estanis Pedrola, Alex Valle, Ousmane Dembele, Franck Kessie, Julian Araujo, Nico Gonzalez, Alex Collado, Chadi Riad, Pablo Torre, Samuel Umtiti, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Sergio Busquets, Trincao.
Real Betis
Masuk: Sergi Altimira, Alex Collado, Chadi Riad, Isco, Marc Bartra, Hector Bellerin, Marc Roca, Ayoze Perez.
Keluar: Juanmi, Raul Garcia, Martin Montoya, Alex Collado, Diego Lainez, Sergio Canales, Loren Moron, Dani Martin, Rober Gonzalez, Edgar Gonzalez, Felix Garreta, Victor Ruiz, Joaquin.
Cadiz
Masuk: Maxi Gomez, Jorge Mere, Lucas Pires, Javi Hernandez, Darwin Machis, Gonzalo Escalante, Sergi Guardiola.
Keluar: Youba Diarra, Tomas Alarcon, Awer Mabil, Francisco Mwepu, Raul Parra, Juan Flere, Theo Bongonda, Ivan Chapela, Santiago Arzamendia, Alvaro Jimenez, Alfonso Espino, Choco Lozano, Jon Ander Garrido.
Celta Vigo
Masuk: Douvikas, Carl Starfelt, Carlos Dotor, Jonathan Bamba, Manu Sanchez, Carles Perez.
Keluar: Miguel Baeza, Gabri Veiga, Jose Fontan, Santi Mina, Ruben Blanco, Lautaro de Leon, Gabriel Fernandez, Javi Galan, Julen Lobete, Orbelin Pineda, Denis Suarez, Augusto Solari, Hugo Mallo.
Getafe
Masuk: Gaston Alvarez, Jose Angel Carmona, Daniel Fuzato, Sergi Altimira, Choco Lozano, Portu, Omar Alderete.
Keluar: Angel Algobia, Jonathan Silva, Sergi Altimira, Jaime Seoane, Erick Cabaco, Jack Harper, Jakub Jankto, Sabit Abdulai, Dario Poveda, Munir El Haddadi, Kiko Casilla, Diego Conde.
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