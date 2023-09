Petenis Justin Barki Tembus Final ITF M25 Hong Kong

Jakarta, Beritasatu.com - Petenis andalan Indonesia, Justin Barki (23 tahun) melangkah ke final tunggal pekan pertama ITF World Tennis Tour Men's 25K di hard court Victoria Park, Hong Kong.

Pada partai puncak, besok Senin (4/9/2023), petenis kidal yang berjuang dari fase kualifikasi itu bakal menantang unggulan keenam, Shin Sanhui (26) dari Korea Selatan.

"Saya selalu berpikir positif dan optimistis bisa memenangi final," ucap Justin seusai laga Minggu (3/9/2023).

Advertisement

Jadwal babak akhir turnamen berhadiah total 25.000 dolar AS ini terpaksa harus bergeser ke awal pekan lantaran hujan badai yang melanda Hong Kong sepanjang Jumat dan Sabtu, awal September ini.

Justin harus memainkan dua laga, sekaligus dalam satu hari, Minggu (3/9). Di perempat final, wakil Indonesia di Asian Games 2023 di Hangzhou, Tiongkok itu menang rubber set atas Egor Gerasimov (Rusia) 4-6 6-4 6-4 sebelum membekap wakil Maroko, Adam Moundir di semi final 7-6(5) 6-2.

Justin Barki Road to Final

Q1 vs Young Seok Kim (Korsel) 6-3 6-3

Q2 vs Gunawan Trismuwantara (Indonesia) 7-6(4) 6-1

R32 vs Hikaru Shiraishi (Jepang) 7-6(5) 6-7(4) 6-3

R16 vs M. Rifqi Fitriadi (Indonesia) 7-6(5) 5-7 7-6(0)

QF vs Egor Gerasimov (Rusia) 4-6 6-4 6-4

SF vs Adam Moundir (Maroko) 7-6(5) 6-2.

Bagikan