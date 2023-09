Asian Games 2022: Pemain Naturalisasi Dibatasi, Timnas Basket Putri Ubah Komposisi Pemain

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas basket putri Indonesia melakukan perubahan komposisi pemain yang dibawa ke Tiongkok untuk mengikuti Asian Games Hangzhou 23 September-8 Oktober 2023. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan regulasi terkait pemain naturalisasi.

Pada Asian Games 2022 di Hangzhou nanti, tidak semua pemain naturalisasi bisa main. Ini karena panitia pelaksana menetapkan bahwa pemain naturalisasi yang bisa dimainkan hanya satu.

Kemudian, pemain tersebut harus sudah memiliki paspor negara tujuan selama tiga tahun.

Penanggung jawab timnas bola basket Indonesia, Christopher Tanuwidjaja mengatakan, regulasi ini menyandera Kimberley Pierre-Louis yang belum genap tiga tahun menjadi warga negara Indonesia (WNI).

“Fokus kami saat ini adalah peraturan naturalisasi yang diperbolehkan oleh panitia pelaksana adalah 1 orang dan sudah memiliki paspor selama 3 tahun. Sedangkan Kimberley baru mendapatkan paspor di Desember 2020,” katanya di Senayan Jakarta, Senin (4/9/2023).

Lanjut pria yang karib disapa Koh Itop ini, regulasi tersebut membuat timnas putri harus melakukan perubahan nama. Nama Kimberley yang sudah dimasukkan akan diganti dengan Peyton Whitted.

Koh Itop juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kondisi terkini Adelaide Callista Wongsohardjo. Salah satu pemain yang berkontribusi saat Timnas Putri meraih emas SEA Games 2023 Kamboja itu masih masa jalani penyembuhan cedera patah telapak tangan.

“Kami masih berharap agar Adelaide segera sembuh dari cedera patah telapak tangan dan kembali ke dalam tim,” ungkap Koh Itop.

Koh Itop butuh komposisi pemain lengkap di Hangzhou nanti. Ini setelah jadwal pertandingan sudah dirilis. Timnas putri tergabung di Grup C bersama India, Tiongkok, dan Mongolia.

Indonesia akan memulai bertanding melawan India pada 27 September di Shaoxing Olympic Sports Center Gymnasium.

Kemudian laga kedua melawan Tiongkok pada 29 September di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium. Selanjutnya melawan Mongolia pada 1 Oktober di Shaoxing Olympic Sports Center Gymnasium.

“Kami wajib menang melawan Mongolia. Kemudian untuk India, kami belum pernah bertemu, tetapi kita akan tetap memberikan semua yang terbaik melawan mereka,” jelasnya.

“Untuk melawan Tiongkok, kami harus realistis. Level mereka agak jauh di atas kita. Jadi effort dan fokus kami saat ini harus lebih ke India dan Mongolia,” tukasnya.

Saat ini, timnas putri melakukan persiapan di Surabaya. Mereka terus berlatih usai memastikan diri promosi ke Divisi A Piala Asia.

“Timnas putri enggak ada libur. Kami terus berlatih dan melakukan uji coba melawan tim-tim lokal putra,” ujarnya.

Jadwal Timnas Putri di Asian Games 2023 Hangzhou

Grup C: Indonesia, India, Tiongkok, Mongolia

27/9/2023 vs India di Shaoxing Olympic Sports Center Gymnasium

29/9/2023 vs Tiongkok di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium

1/10/2023 vs Mongolia di Shaoxing Olympic Sports Center Gymnasium

