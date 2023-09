Jadwal 32 Besar China Open 2023 Hari Ini: Chico vs Axelsen, Fajar/Rian vs Kim/Anders

Jakarta, Beritasatu.com – Turnamen China Open 2023 mulai bergulir hari ini di Olympic Sports Center Gymnasium, Selasa (4/9/2023). Sebanyak sembilan wakil Indonesia akan memulai perjuangannya di babak 32 besar.

Di tunggal putra ada Chico Aura Dwi Wardoyo, Jonatan Christe, dan Shesar Hiren Rhustavito yang akan main. Chico akan menghadapi lawan berat, Viktor Axelsen. Chico belum pernah menang dalam tiga pertemuan dengan Axelsen.

Di ganda putra ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Adangan berat langsung dihadapi Fajar/Rian yang bertemu Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Fajar/Rian baru sekali menang dalam tiga pertemuan dengan pasangan Denmark tersebut.

Dari nomor ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja akan bermain hari ini.

Tidak ketinggalan tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung jug akan memulai perjuangannya melawan Thuy Linh Nguyen.

Jadwal Wakil Indonesia di 32 Besar China Open, Selasa (5/9/2023).

Lapangan 1

Partai 6: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Liang Wei Keng/Wang Chang

Partai 9: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Partai 10: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Viktor Axelsen

Lapangan 2

Partai 2: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Chang Ko-Chi/Lee Chih Chen

Partai 5: Praveen Jordan/ Melati Daeva Oktavianti vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin

Partai 7: Jonatan Christie vs Weng Hong Yang

Lapangan 3

Partai 2: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang

Partai 3: Gregoria Mariska Tunjung vs Thuy Linh Nguyen

Partai 4: Shesar Hiren Rhustavito vs Priyanshi Rajawat

