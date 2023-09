Sevilla Ingin Bawa Pulang Sergio Ramos

Madrid, Beritasatu.com - Klub La Liga, Sevilla tampaknya akan merekrut kembali Sergio Ramos setelah 18 tahun meninggalkan klub untuk bergabung dengan Real Madrid. Meski sering berselisih dengan fan Sevilla, tetapi kembali ke klub yang pernah membesarkannya itu menambah opsi akan kelanjutan karier Ramos.

Bek berusia 37 tahun itu ketika membela Madrid sempat beberapa kali berselisih dengan fan Sevilla. Salah satu yang paling diingat adalah ketika Ramos bersama Madrid merayakan dua gol di Ramon Sanchez Pizjuan dan disambut dengan hinaan dan pelemparan benda-benda ke arahnya. Insiden itu kemudian mengakibatkan Sevilla mendapat skors penutupan sebagian stadion.

Jika menerima pinangan Sevilla, Ramos tentunya harus berkorban besar dalam pendapatannya. Hal ini mengingat dia juga diminati klub Turki Galatasaray dan klub Arab Saudi, Al Ittihad.

Menurut Mundo Deportivo, jika Ramos menerima tawaran dari Galatasaray, dia akan mendapatkan € 11 juta per tahun. Seandainya dia menerima proposal dari Al Ittihad di Arab Saudi, maka dia akan dibayar € 20 juta per musim. Namun, jika di Sevilla, ia akan mendapat gaji sekitar € 2 juta per musim, 90% lebih rendah dibandingkan di Timur Tengah.

Kembalinya Ramos menghasilkan alur cerita yang menarik baik di dalam maupun di luar lapangan.

Belum jelas bagaimana Ramos akan diterima oleh fan garis keras Sevilla, atau apakah dia akan dimaafkan atas beberapa kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Sama halnya di lapangan, Ramos juga tidak cocok untuk bermain di lini depan tim asuhan Jose Luis Mendilibar, dan dia akan bersaing dengan enam bek yang sudah ada.

