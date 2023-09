Piala Dunia Basket FIBA: Dream Team AS Janjikan Permainan Agresif Lawan Italia

Manila, Beritasatu.com - Dream team Amerika Serikat (AS) bakal berhadapan dengan tim Italia di babak perempat final 2023 di Manila, Filipina, Selasa (5/9/2023) besok. AS harus menang jika ingin tetap berada di jalir meraih gelar juara dunia yang keenam kalinya.

AS pada pertandingan Minggu (3/9/2023) secara mengejutkan tumbang dari Lituania 104-110. Pada pertandingan itu, para pemain AS membiarkan penembak jitu Lituania merajalela melepaskan tembakan tiga angka berkali-kali. Strategi menjaga selisih poin ini sukses dilakukan Lithuania di babak pertama. Sehingga saat tim AS sudah panas, mereka sudah kesulitan mengejar poin lawannya.

“Tidak ada lagi permainan yang lambat, atau peregangan ketika kami tidak bermain sekeras yang kami bisa,” kata pemain guardtim AS Austin Reaves(LA Lakers), yang mendapat sorak-sorai paling keras dari para penggemar Filipina.

Lithuania yang tidak terkalahkan juga akan berhadapan dengan Serbia pada hari Selasa dan siap bertempur setelah kemenangan mengejutkan mereka atas AS. "Pertandingan sebenarnya akan dimulai sekarang. Kami tidak dapat berpikir bahwa kami telah mencapai sesuatu," kata center Lithuania Donatas Motiejunas kepada wartawan, Minggu.

Pada hari Rabu, Jerman bermain melawan Latvia dan Kanada bertemu Slovenia.

Tim favorit Kanada mendapatkan tiket mereka ke Olimpiade Paris 2024, yang pertama sejak tahun 2000, setelah melengserkan

mpat tim terakhir di Piala Dunia 2019, Spanyol, Prancis, Australia, dan Argentina, semuanya absen di babak sistem gugur. Bahkan tim favorit Australia, Prancis, dan Yunani tersingkir lebih awal dengan mengecewakan.

Pemain guard timnas AS Austin Reaves (15) dan center Lituania Donatas Motiejunas (20) berebut bola di ajang Piala Dunia Bola Basket di Manila, Filipina Minggu, 3 September 2023.

