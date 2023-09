Jadwal China Open: Fajar/Rian Bertemu Ganda yang Pernah 2 Kali Mengalahkan Mereka

Jakarta, Beritasatu.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan bertemu dengan pasangan yang pernah dua kali mengalahkan mereka, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dalam babak 32 besar China Open, Selasa (5/9/2023) di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, Changzhou.

Fajar/Rian pernah tiga kali bertemu ganda Denmark tersebut dan menelan dua kali kekalahan. Kekalahan tersebut terjadi di Bitburger Badminton Open 2017 dan Malaysia Open 2018.

Pada final Bitburger Badminton Open 2017, Fajar/Rian menyerah 19-21, 21-19, dan 18-21. Sementara di 16 besar Malaysia Open 2018, ganda nomor satu dunia itu juga tumbang 21-17, 14-21, dan 10-21.

Namun, dalam pertemuan terakhir mereka, Fajar/Rian sukses memetik kemenangan. Itu terjadi di perempat final Indonesia Masters 2020. Saat itu, Fajar/Rian menaklukkan ganda peringkat 9 itu 18-21, 21-13, dan 21-17.

Fajar Alfian mengungkapkan rencana mereka menghadapi Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Menurutnya, mereka harus sangat waspada menghadapi pasangan itu

"Kim/Anders sedang dalam penampilan terbaik dan kami harus lebih mewaspadainya. Pasti mereka lebih percaya diri. Bagaimana nanti tidak terpancing permainan dan trik-trik mereka di lapangan," kata Fajar seusai latihan di Changzhou Olympic Sports Center Gymnasium, tempat berlangsungnya China Open 2023, hari Senin (4/9/2023).

Total akan ada 9 wakil Merah Putih yang bertanding hari ini. Chico Aura Dwi Wardoyo, Jonatan Christe, dan Shesar Hiren Rhustavito akan tampil pada nomor tunggal putra. Chico bakal bertemu lawan tangguh, yakni tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen. Chico belum pernah menang dalam tiga pertemuan dengan Axelsen.

Selain Fajar/Rian, di nomor ganda putra ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Leo/Daniel langsung bertemu unggulan ketiga Liang Wei Keng/Wang Chang. Kedua pasangan ini pernah dua kali bertemu dan saling mengalahkan.

Pertemuan terakhir mereka terjadi pada perempat final All England pada Maret 2023 lalu. Saat itu Liang/Wang menang 13-21, 21-19, dan 21-18. Leo/Daniel menang saat 16 besar Singapore Open 2022. Ketika itu mereka menang dengan dua gim langsung, 21-18 dan 21-12.

Dari nomor ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, dan Praveen Jordan/ Melati Daeva Oktavianti akan bermain hari ini. Tunggal putri Gregoria MAriska Tunjung juga akan tampil pada hari pertama China Open ini. Pemain kelahiran Wonogiri ini akan berjumpa Thuy Linh Nguyen dari Vietnam.

Jadwal Wakil Indonesia di 32 Besar China Open, Selasa (5/9/2023).

Lapangan 1

Partai 6: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Tiongkok)

Partai 9: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)

Partai 10: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Viktor Axelsen (Denmark)

Lapangan 2

Partai 2: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Chang Ko-Chi/Lee Chih Chen (Taiwan)

Partai 5: Praveen Jordan/ Melati Daeva Oktavianti vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Tiongkok)

Partai 7: Jonatan Christie vs Weng Hong Yang (Tiongkok)

Lapangan 3

Partai 2: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang (Taiwan)

Partai 3: Gregoria Mariska Tunjung vs Thuy Linh Nguyen (Vietnam)

Partai 4: Shesar Hiren Rhustavito vs Priyanshi Rajawat (India)

