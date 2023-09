China Open 2023: 5 Wakil Indonesia Lolos 16 Besar di Hari Pertama

Changzhou, Beritasatu.com – Sebanyak lima wakil Indonesia sudah lolos ke babak 16 besar China Open 2023 setelah memenangi laga 32 besar di Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium di Changzhou, Tiongkok, Selasa (5/9/2023). Dari lima wakil, tiga di antaranya dari sektor ganda campuran.

Mereka adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Sisanya dua wakil lagi dari tunggal putra, yakni Jonatan Christie dan Shesar Hiren Rhustavito.

Rinov/Pitha menang atas Chang Ko-Chi/Lee Chih Chen 21-19, 16-21, 21-19. Kemenangan juga diraih Praveen/Jordan yang berhasil menaklukkan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin 21-16, 12-21, 21-16. Sementara, Dejan/Gloria menyingkirkan Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang 21-16, 21-14.

Di tunggal putra, Jonatan Christie menang atas Weng Hong Yang 22-20, 19-21, 21-10, sedangkan Shesar mengalahkan Priyanshu Rajawat 21-13, 26-24.

Sayangnya, empat wakil Indonesia lainnya yang berlaga di hari pertama kemarin langsung kandas. Dua dari ganda putra, yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Leo/Daniel dikalahkan Liang Wei Keng/Wang Chang 15-21, 18-21, sedangkan Fajar/Rian kalah dari pasangan Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen 19-21, 19-21.

Dua wakil lainnya yang tersingkir adalah tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo yang harus mengakui ketangguhan Viktor Axelsen 17-21, 18-21. Lalu, Gregoria Mariska Tunjung ditaklukkan Thuy Linh Nguyen 15-21, 14-21.

Hasil wakil Indonesia di hari pertama China Open 2023

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Liang Wei Keng/Wang Chang 15-21, 18-21

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen 19-21, 19-21

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Viktor Axelsen 17-21, 18-21

Gregoria Mariska Tunjung vs Thuy Linh Nguyen 15-21, 14-21

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Chang Ko-Chi/Lee Chih Chen 21-19, 16-21, 21-19

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin 21-16, 12-21, 21-16

Jonatan Christie vs Weng Hong Yang 22-20, 19-21, 21-10

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang 21-16, 21-14

Shesar Hiren Rhustavito vs Priyanshu Rajawat 21-13, 26-24.

