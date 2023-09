Jadwal China Open 2023 Hari Ini: Putri KW vs Akane, Ginting vs Tsuneyama

Jakarta, Beritasatu.com – Perhelatan China Open 2023 berlanjut di hari kedua, Rabu (6/9/2023) hari ini. Sebanyak delapan wakil Indonesia akan tampil di babak 32 besar.

Ujian berat akan dihadapi Putri Kusuma Wardani, Anthony Sinisuka Ginting, dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Putri KW bertemu Akane Yamaguchi. Keduanya baru sekali bertemu dan dimenangkan Akane dalam laga di 16 besar Indonesia Open 2023 pada Juni lalu.

Lalu, Anthony Ginting bertemu dengan Kanta Tsuneyama. Keduanya sudah tujuh kali bertemu dan Ginting baru tiga kali menang.

Dari ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana bertemu dengan pasangan India. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Fikri/Bagas baru sekali menang dalam empat pertemuan dengan unggulan kedua tersebut.

Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua China Open 2023, Rabu (6/9/2023):

Lapangan 1

Putri Kusuma Wardani vs Akane Yamaguchi

Anthony Sinisuka Ginting vs Kanta Tsuneyama

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae

Lapangan 2

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai

Rehan Naufal Jusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet.

Lapangan 3

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ayato Endo/Yuta Takei

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Anna Ching Yik Cheong/Teoh Mei Xing





