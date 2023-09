Hasil China Open 2023: Putri KW Gagal Taklukkan Akane Yamaguchi

Jakarta, Beritasatu.com - Tunggal putri Putri Kusumawardani (Putri KW) harus tersingkir di babak 32 besar China Open 2023. Putri KW gagal menaklukkan pemain Jepang, Akane Yamaguchi dalam laga di Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium di Changzhou, Tiongkok, Rabu (6/9/2023).

Dalam pertandingan selama 37 menit, Putri KW menyerah kalah 12-21, 18-21. Ini menjadi kekalahan kedua Putri KW dalam dua pertemuan dengan Akane.

Meski kalah, Akane mampu memberikan perlawanan sengit.

Advertisement

Di gim pertama, Akane mampu menempel perolehan poin 8-9. Namun, dia gagal mempertahankan konsistensi sehingga tertinggal 12-18 dan akhirnya kalah 12-21.

Di gim kedua, Putri KW juga sempat memberikan perlawanan. Skor sempat imbang 2-2 dan 12-12. Sayangnya, Putri KW seperti kehilangan fokus di poin-poin krusial. Setelah tertinggal 18-21, Akane mampu merebut tiga poin beruntun untuk menutup laga dengan kemenengan 21-18.

BACA JUGA China Open 2023: 5 Wakil Indonesia Lolos 16 Besar di Hari Pertama

Dengan ini maka wakil Indonesia di tunggal putri sudah habis. Sebelumnya, Gregoria Mariska Tunjung sudah tersingkir setelah dikalahkanThuy Linh Nguyen 14-21, 15-21, Selasa (5/9/2023) kemarin.



Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua China Open 2023, Rabu (6/9/2023):

Lapangan 1

Putri Kusuma Wardani vs Akane Yamaguchi

Anthony Sinisuka Ginting vs Kanta Tsuneyama

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae

Lapangan 2

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai

Rehan Naufal Jusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet.

Lapangan 3

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ayato Endo/Yuta Takei

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Anna Ching Yik Cheong/Teoh Mei Xing

Bagikan